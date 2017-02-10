ترامب يؤكد لنظيره الصيني انه سيحترم سياسة “الصين الواحدة”

واشنطن- أ ف ب- أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الخميس لنظيره الصيني شي جينبينغ أنه سيحترم مبدأ “الصين الواحدة”، بحسب ما اعلن البيت الأبيض، وذلك خلال اول محادثة هاتفية بينهما منذ تولي ترامب السلطة.

وقال البيت الابيض في بيان ان “الرئيسين ناقشا مواضيع عدة، والرئيس ترامب وافق، بناء لطلب الرئيس شي، على احترام” مبدأ الصين الواحدة، مضيفا أن الرئيسين تبادلا الدعوات لزيارة بلديهما.

وافاد تلفزيون “سي سي تي في” على موقعه الالكتروني بأن “شي جينبينغ رحب بتشديد ترامب على التزام الادارة الاميركية سياسة الصين الواحدة، واشار الى ان مبدأ الصين الواحدة هو الاساس السياسي للعلاقات الاميركية الصينية”.

واشار البيت الأبيض الى ان المحادثة الهاتفية التي تمت عشية اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كانت “ودية للغاية”، لافتا الى ان الرئيسين “يتطلعان إلى إجراء مزيد من المحادثات المنتجة”.

وكان ترامب دعا في رسالة لنظيره الصيني، إلى قيام “علاقة بناءة” بين البلدين.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر إن ترامب شكر “الرئيس شي على رسالة التهنئة التي وجهها بمناسبة تنصيب الرئيس ترامب وتمنى للشعب الصيني عيد مصابيح سعيدا وسنة مزدهرة”.

وتحتفل الصين بعيد المصابيح التقليدي الذي يصادف رأس السنة بحسب التقويم الصيني.

وقال المتحدث إن ترامب أفاد في رسالته أنه “سعيد بالعمل مع الرئيس شي على تطوير علاقة بناءة تعود بالفائدة على الولايات المتحدة والصين على السواء”.

وتوحي الرسالة برغبة ترامب في تحسين العلاقات الصينية الأمريكية التي شهدت توترا حول مواضيع عدة منذ فوزه في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.