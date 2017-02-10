قاض يأمر بالقبض على رئيس بيرو الأسبق اليخاندرو توليدو في مزاعم فساد

ليما- د ب أ- أصدر قاض في بيرو يوم الخميس مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق اليخاندرو توليدو وأمره بقضاء 18 شهرا في الاعتقال السابق للمحاكمة بسبب مزاعم الفساد.

ووجهت إلى توليدو، الموجود حاليا في فرنسا، اتهامات بقبول 20 مليون دولار رشوة من شركة البناء البرازيلية أودبريشت.

واعترفت الشركة بتوزيع مئات الملايين من الدولارات من الرشاوى على مسؤولين حكوميين في جميع أنحاء العالم.

ويقول ممثلو الادعاء إن توليدو قبل رشاوى من الشركة عندما كان في منصبه بين عامي 2001 و 2006، في مقابل حصول الشركة على تصريح لبناء طريق سريع يربط بين ريو دي جانيرو وليما.