ترامب يتحدث مع الرئيس الأفغاني وقائد عسكري أمريكي يطالب بمزيد من القوات

واشنطن- رويترز- قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأفغاني أشرف عبد الغني بحثا الأمن في اتصال هاتفي يوم الخميس بعد ساعات من تصريح قائد القوات الأمريكية في أفغانستان بأنه يحتاج إلى بضعة آلاف من الجنود الإضافيين لإنهاء الجمود في الحرب ضد مقاتلي حركة طالبان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب والرئيس الأفغاني تحدثا أيضا عن سبل تدعيم العلاقات والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية.

وأضاف البيان أن ترامب أكد أيضا على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية الأمريكية-الأفغانية ودعمه لحكومة عبد الغني التي تواجه تمردا بقيادة طالبان لا يزال يحقق مكاسب بعد مرور أكثر من 15 عاما على الحرب.

وقالت السفارة الأمريكية في كابول إن الرئيسين سبق وأن تحدثا في الثالث من ديسمبر كانون الأول لكن مكالمة الأمس كانت الأولى منذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني.

وقبل ساعات من الاتصال الهاتفي أبلغ الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية والدولية في أفغانستان لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في واشنطن بأن لديه قوات أمريكية كافية لتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب ضد طالبان والقاعدة والمسلحين الآخرين لكنه أقر أيضا بالمكاسب التي حققتها طالبان خلال العام الأخير.

وقال نيكلسون “هناك عجز يصل إلى بضعة آلاف”.