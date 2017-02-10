العبادي يدعو ترامب لإعادة النظر في قرار حظر سفر العراقيين لأمريكا

بغداد- الأناضول- دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إعادة النظر بقراره الخاص بحظر سفر العراقيين إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه العبادي من ترامب، تناولا خلاله العلاقات بين البلدين وتطويرها، وفق بيان صادر من مكتب رئيس وزراء العراق، وتلقت الأناضول نسخة منه.

وقال ترامب، وفق البيان، إنه سيعمل مع بغداد لدحر “الارهاب” (في إشارة لتنظيم “داعش” الارهابي) على اعتبار أن بلديهما حليفان، مجددا الدعوة لرئيس وزراء العراق لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

بدوره، قال العبادي، إن “عصابات داعش الارهابية في مراحلها الأخيرة، إذ أننا نقاتلهم حاليا في الموصل، وحررنا الجزء الاكبر منها ومصممون على انهاء هذه المنظمة الارهابية”.

وأشار العبادي إلى “اهمية استمرار الدعم الدولي والأمريكي في الحرب ضد الإرهاب”، مؤكدا “حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية على مختلف الصعد”.

كما أكد العبادي، على “أهمية مراجعة القرار الذي صدر بحق العراقيين للسفر الى الولايات المتحدة ورفع العراق من قائمة الدول المذكورة في الامر الرئاسي”.

وذكر البيان، أن ترامب أكد “أهمية التنسيق لايجاد حل لهذا الموضوع بأقرب وقت، وأنه سيوجه وزارة الخارجية الامريكية في هذا الاطار”، دون توضيح مضمون التوجيهات الجديدة المزمعة.

وقبل 11 يوما، أصدر ترامب مرسوماً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً، وحظر دخول مواطني سوريا، والعراق، وإيران، والسودان، وليبيا، والصومال، واليمن البلاد لمدة 90 يومًا.

وقدمت وزارة العدل الأمريكية السبت الماضي، طعنًا ضد الحكم الذي أصدره قاض فيدرالي، يقضي بوقف العمل مؤقتًا بقرار ترامب حظر السفر والهجرة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن بعد يوم من تقديمه.

ومنذ توقيعه المرسوم، يواجه ترامب انتقادات محلية وغربية وعربية كبيرة، وسط اتهامات له بتبني “سياسات عنصرية”، لا سيما تجاه العرب والمسلمين.