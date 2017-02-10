عشرات الآلاف يفرون من منازلهم بسبب الجفاف الشديد في الصومال

نيروبي- د ب أ- أجبرت حالة الجفاف الشديد في الصومال عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم بحثا عن الطعام والمياه والمراعي لماشيتهم، بحسب ما ذكرته منظمة “سيف ذي تشيلدرن” الخيرية الجمعة.

وقال حسن نور سعدي، مدير فرع المنظمة في الصومال في بيان له: “الظروف هي الأكثر جفافا في عقود”.

وأوضح أن عددا كبيرا من الجمال النافقة شوهدت في بعض الأماكن، مشيرا إلى أن ذلك ينذر بأن تكون هناك خسائر في أرواح بشرية.

وفي ضوء تلك الأوضاع أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا مسبقا من المجاعة في الصومال هذا الشهر قائلة إن أكثر من ستة ملايين شخص يواجهون نقصا حادا في الغذاء.

وقالت المنظمة إن نحو 71 ألف طفل يعانون بالفعل من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت.

وكان الصومال قد شهد مجاعة من عام 2010 حتى 2012 أودت بحياة نحو 260 ألف شخص معظمهم من الأطفال.