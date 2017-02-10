البرلمان الدنماركي يوافق على مشاركة فرقاطة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة

كوبنهاغن- الأناضول: وافق البرلمان الدنماركي، الخميس، على مشاركة الفرقاطة “بيتر ويليمز″ في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وصوت 90 نائبا لصالح مشروع قرار المشاركة، مقابل اعتراض 19 صوتا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسيع الدنمارك مشاركتها في قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

وكانت الحكومة الدنماركية أرسلت الفرقاطة في 27 يناير/ كانون الثاني، إلى شرقي البحر المتوسط، حيث رست في جزيرة كريت اليونانية، بانتظار تصويت البرلمان، ويبلغ عدد طاقم الفرقاطة 150 شخصا، وتستمر مهمتها لأربعة أشهر.

وتتمحور مهمة الفرقاطة الدنماركية في تأمين الحماية لحاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جورج بوش”، في إطار مشاركتها بالتحالف الدولي.

وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت منتصف يناير/ كانون الثاني، عن قرار مشابه بإرسال قوات خاصة إلى الحدود السورية العراقية من أجل محاربة “داعش”.