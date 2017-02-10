الجيش التركي: تحييد 23 مقاتلا من تنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة- د ب ا- أعلن الجيش التركي عن تحييد 23 مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات.

وقالت هيئة الأركان التركية في بيان لها إنه تم تحييد 23 إرهابياً من “داعش” خلال قصف 165 هدفاً للتنظيم شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات، حسبما ذكرت الجمعة وكالة أنباء الأناضول .

يذكر أن الجيش التركي يستخدم كلمة “تحييد” للإشارة إلى قتل أو إصابة أو أسر ارهابيين خلال عملياته.

ويأتي بيان الجيش في اليوم الـ171 لعملية درع الفرات التي تم اطلاقها في الرابع والعشرين من شهر آب/ أغسطس الماضي شمالي سوريا بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” لتطهير المناطق الحدودية التركية من التنظيم والمنظمات الإرهابية الأخرى .