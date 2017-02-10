إسرائيل تنأى بنفسها عن غارة استهدفت نفقا على الحدود المصرية

القدس المحتلة- الأناضول- نأت إسرائيل بنفسها عن غارة استهدفت نفقا على الحدود بين قطاع غزة ومصر وأسفرت عن شهيدين وعدد من الجرحى الخميس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب مقتضب أرسل نسخة منه للأناضول الخميس: “لا معلومات عن أي نشاط إسرائيلي الليلة في غزة”.

من جهته قال يؤاف مردخاي، منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في تصريح صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه: “تروج حماس شائعات مفادها أن الجيش قام بقصف القطاع وأوقع إصابات، ننفي هذا الأمر جملة وتفصيلا”.

وعادة ما يسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الإقرار والإعلان عن هجمات ينفذها ضد فلسطينيين وخاصة إذا ما كانت الهجمات في قطاع غزة.

ولكن صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية، قالت على موقعها الإلكتروني إن” الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الغارة قد تكون قد نفذت من قبل المصريين”، دون أن تشير الى أدلة على ذلك الاعتقاد.

وأضافت “تقديرات الجيش هذه جاءت بعد ساعات من إعلان الجيش المصري عن كشف وتدمير 6 أنفاق على الحدود بين غزة ومصر في الأشهر الماضية”.

ولم يصدر عن السلطات المصرية أي نفي أو تبني للغارة التي استهدفت النفق، وأسفرت عن استشهاد فلسطيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، بحسب إحصائية رسمية.

واهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالبيان الذي صدر عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ بشأن الغارة، حيث أنه لم يتضمن اتهاما للحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية عن الغارة.

وجاء في نص البيان الذي صدر عن الحركة: “تنعي حماس، شهيدي الحصار؛ حسام الصوفي، ومحمد الأقرع، اللذين قضيا في قصف على الحدود المصرية الفلسطينية في مدينة رفح”.

وتناولت الصحف الإسرائيلية، الجمعة، موضوع الغارة بشكل واسع.