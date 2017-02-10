ايرولت: فرنسا بقيت في 2016 أول وجهة سياحية في العالم

بياريتز – أ ف ب- اعلنت الحكومة الفرنسية الجمعة أن حوالى 83 مليون سائح أجنبي زاروا فرنسا في 2016، مشيرة إلى أن هذا الرقم يشكل تراجعا بالمقارنة مع 2015، لكنه يبقيها الوجهة السياحية الاولى في العالم.

ففي 2015، سجلت فرنسا الرقم القياسي الذي بلغ 85 مليون سائح.

وكشف وزير الخارجية جان-مارك ايرولت في مؤتمر صحافي عقده في بياريتز (جنوب غرب) ان “2016 ستبقى سنة مختلفة، بسبب الاعتداءات والاحوال الجوية والتحركات الاجتماعية”. وتحدث عن رقم للزائرين الاجانب بلغ ما بين 82،5 و83 مليونا.

واضاف ايرولت ان “وجهة فرنسا قد عانت”، لكن التقديرات الاولية حول عدد الزائرين الاجانب تجعل “فرنسا مرة اخرى الوجهة السياحية الاولى في العالم”، كما في 2015 حيث تخطت الولايات المتحدة واسبانيا.

واعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة والاختصاصيين لإعادة تلميع صورة السياحة الفرنسية في الخارج، ولاسيما “خطة الترويج” التي خصص لها 10 ملايين يورو.

وقال ايرولت “حصل تأثير فعلي، خصوصا بالنسبة لعودة السياح اليابانيين”. واضاف ان اعدادا كبيرة من السياح اليابانيين الغوا حجوزاتهم بعد الاعتداءات الجهادية التي استهدفت فرنسا واسفرت بالإجمال عن 238 قتيلا في 2015 و2016. لكن السلطات الفرنسية باتت تلاحظ عودة كثيفة للسياح اليابانيين، من “خلال ارتفاع الحجوزات الجوية بنسبة 60% الى باريس في الفصل الاول من 2017″.

ولن يعرف العدد النهائي للسياح الذين زاروا فرنسا في 2016 إلا في اذار/ مارس.