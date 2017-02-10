الكرملين يقول ان تركيا قدمت إحداثيات ضربات قتل فيها جنود “بنيران صديقة”

موسكو - رويترز – قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة، إن ضربات جوية روسية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك في سوريا بطريق الخطأ استندت إلى إحداثيات قدمها الجيش التركي لروسيا.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف “للأسف استرشد جيشنا في شن ضربات على الإرهابيين بإحداثيات قدمها له شركاؤه الأتراك وما كان ينبغي أن يكون الجنود الأتراك موجودين في هذه الإحداثيات ولهذا وقعت هذه الضربات غير المقصودة.

“كان غياباً للتنسيق في تقديم الإحداثيات. هكذا سأصيغ الأمر.”

وقال الجيش التركي الخميس إن ضربات جوية روسية أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك بطريق الخطأ خلال عملية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.