الأمم المتحدة: التحالف يكثف ضرباته على ميناء يمني ومخاوف بشأن المدنيين

جنيف- رويترز – قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، إن التحالف الذي تقوده السعودية كثف ضرباته الجوية على ميناء الحديدة اليمني وهو ما قد يحاصر المدنيين ويعرض للخطر العملية الإنسانية الرامية لاستيراد الإمدادات الحيوية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الثلاثاء، إن قوات موالية للحكومة اليمنية مدعومة بتحالف دول الخليج العربية سيطرت على مدينة المخا المطلة على ساحل البحر الأحمر والتي خضعت لسيطرة المقاتلين الحوثيين لعامين. جاء ذلك في إطار حملة تمهد الطريق للتقدم صوب مدينة الحديدة التي تضم الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مؤتمر صحافي في جنيف “حوصر المدنيون خلال القتال (في المخا) .. ثمة مخاوف حقيقية من أن يكرر الوضع نفسه في ميناء الحديدة حيث تتصاعد الضربات الجوية على ما يبدو.”