وفد فلسطيني يلتقي مسؤولين من الادارة الامريكية

رام الله - الأناضول - التقى وفد فلسطيني رفيع المستوى، مؤخراً مسؤولين في ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب صحيفة محلية.

ونقلت صحيفة الأيام” الفلسطينية (مقربة من السلطة)، الجمعة، عن مصادرها، أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، ترأس وفداً فلسطينياً، التقى مسؤولين من الادارة الامريكية في واشنطن خلال الأيام الماضية.

وأضافت “الصحيفة” أن الوفد التقى نظراء أميركيين ومسؤولين في مجلس الأمن القومي. دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قال، إن القيادة الفلسطينية أرسلت عددا من الرسائل للإدارة الامريكية حول عملية السلام وموقفها من نقل السفارة الأمريكية للقدس، دون الرد على أي منها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد ترامب خلال حملته الانتخابية، بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وتُعَدُّ القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.