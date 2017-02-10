البحرية العراقية تجري عملية استطلاع ب”خور عبد الله”

العراق - الأناضول- أجرت قوات مسلحة تابعة للبحرية العراقية الجمعة عملية استطلاع في مياه الخليج، شملت خور عبد الله الواقع أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية.

وتشهد بعض المحافظات العراقية احتجاجات على تطبيق اتفاقية خور عبد الله، التي تم بموجبها ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.

وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري في تصريح بثته وزارة الدفاع، “قمنا بعملة استطلاعية برفقة قائد القوة البحرية، وعدد من الضباط من ميناء ام قصر باتجاه خور عبدالله باتجاه خور العمية والمنشآت النفطية لمراقبة السواحل العراقية، والعمليات المشبوهة التي تقوم بها بعض الزوارق”.

واضاف أن “العملية الاستطلاعية تهدف الى حماية المياه العراقية من عمليات التهريب، وكذلك لتأمين الموانئ والمنشآت النفطية. “

من جهته قال قائد القوة البحرية اللواء الركن أحمد معارج “خرجنا بواجب لاستطلاع القاطع بدءاً من قاعدة ام قصر باتجاه خور عبدالله وصولا الى مينائي البصرة، والعمية النفطيين، وتم استطلاع واجبات القوات البحرية في تأمين الموانئ النفطية، ومكافحة عمليات التهريب التي قد تحدث”.

وأضاف ان هذه الجولة تهدف الى “الاطلاع على حدود مسؤولية القيادة والتداخل مع الجانب الإيراني في المياه الإقليمية”.

واتفاقية “خور عبد الله” هي جزء مكمل لاتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، ووقعها البلدان عام 2012، تم المصادقة عليها في بغداد، نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن عام 1993، بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وأدت الاتفاقية إلى تقسيم قناة “خور عبد الله” والواقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي “بوبيان” و”وربة” الكويتيتان وشبه جزيرة “الفاو” العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور “الزبير” الذي يقع به ميناء “أم قصر” العراقي.