توقيف اربعة اشخاص يشتبه في تخطيطهم لارتكاب هجوم في فرنسا

باريس – أ ف ب – أوقف اربعة اشخاص الجمعة في مدينة مونبولييه (جنوب)، بينهم فتاة في ال16 من العمر، يشتبه في تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا، حسب ما افاد مصدر من الشرطة.

وتابع المصدر “الرغبة في الانتقال الى التنفيذ وصناعة عدة عبوات ناسفة كانتا تتحققان على ما يبدو”، مشيداً ب”افشال محاولة لشن هجوم”.

وأوضح مصدر آخر من الشرطة ان “المشتبه فيهم الاربعة واعمارهم 16 و20 و26 و33 عاماً اوقفوا بعد شرائهم مادة الاسيتون” التي يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة.

من بين الموقوفين، فتاة في ال16 من العمر تم رصدها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد ان عبرت عن رغبتها في التوجه الى سوريا والعراق وفي ضرب مصالح فرنسية.

وأوضح مصدر قضائي ان السلطات ضبطت خلال عملية التفتيش مادة بيروكسيد الاسيتون الشديدة الانفجار لكن بشكل غير ثابت، بالاضافة الى اسيتون وماء الاوكسجين وحقن وقفازات واقية.

ولا تزال فرنسا التي تفرض حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الجهادية في 2015 و2016 تواجه تهديداً ارهابياً “عالياً جداً”.

في الثالث من شباط/فبراير، هاجم مصري في ال29 من العمر يحمل ساطوراً في كل يد عسكريين امام متحف اللوفر في باريس وهو يهتف “الله اكبر”.