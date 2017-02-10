براد بيت رفض دفع نفقة أولاده التي طلبتها انجيلينا جولي

لندن ـ أعلن النجم براد بيت رفضه دفع النفقة المالية التي طالبت بها أنجلينا جولي أخيراً كبدل غذاء ومن أجل ضمان مستقبل أولادها. وقد بلغت كلفة تلك النفقة 100 ألف دولار شهرياً.

وذكر موقع “إن تاتش” الأمريكي نقلاً عن النجم أنّه لا يرفض إعطاء المال لأولاده. لكنّه لا يقبل بتسليمه مباشرة لأنجلينا جولي لأنّه لا يثق بها ولا يريد لها أن تصبح المشرفة المباشرة على نفقاتهم.

وما زالت المفاوضات تجري بين النجمين بشأن الطلاق والحضانة. وفي الانتظار تشاع أخبار بشأن علاقة تجمع أنجلينا وممثلاً آخر. وهي تأمل أن تنتهي قضية طلاقها العالقة في غضون 90 يوماَ.

وكان موقع “رادار أونلاين” أشار أيضاً إلى أنّ براد أخرج كل ما يتعلق بأنجلينا من أغراض وحاجيات من منزلهما المشترك.