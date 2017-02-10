مريم حسين تتناسى أزمتها مع زوجها… وتوجه رسالة إلى جنينها

دبي ـ قررت الفنانة العراقية مريم حسين تناسي أحزانها بسبب خلافاتها مع زوجها فيصل الفيصل، لتستعد لاستقبال مولودها خلال الأيام القليلة المقبلة.

الفنانة العراقية نشرت صورة حديثة لها، على حسابها على “انستغرام”، استعرضت خلالها حملها في الشهور الأخيرة بفستان وردي شديد الأناقة.

مريم وجهت رسالة إلى جنينها، الذي كشفت أنه انثى، بقولها: “أعتقد أن الله بعثك لي في حياتي لمنحي شيء أقاتل من أجله، ليظهر لي أن هناك حب في هذا العالم، لمنحي الأمل والبهجة”.

وكان زوج مريم، فيصل الفيصل، قد أعلن انفصاله الرسمي عنها، بقوله “موضوعنا منتهي وبشكل كامل وتم الاتفاق على الانفصال وسيتم إنهاء كافة الامور بالطلاق شرعياً ورسمياً واتمنى من الجميع أن يذكرنا بالخير واتمنى لكي يا مريم حياة سعيدة كانت فترة راحت بخيرها وشرها وإن شالله خيره لها ولي”.

يذكر أن فيصل كان قد كشف عبر صفحته الشخصية بموقع “سناب شات”، أن سبب ارتباطه بمريم حسين يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته الأمر الذي اثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.