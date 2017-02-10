جميل راتب ينفي شائعة وفاته بفيديو

القاهرة ـ ترددت عدد من الشائعات مؤخرا تفيد بوفاة الفنان المصري الكبير جميل راتب.

الفنان المصري قرر أن ينفي هذه الشائعات بنفسه، حيث قام مدير أعماله التهامي هاني بتسجيل مقطع فيديو له، ونشره على حسابه على “الفيسبوك”.

وقال مدير أعمال راتب “أحنا بنقول رسالة للمحبين والمعجبين احنا بنطمنهم عليك انك بخير الحمد لله وصحيا مفيش مشاكل الحمد لله، وانك لسة عايش معانا الحمد لله ربنا يخليك ويديك الصحة”.

وأشار إلى أن الفنان الكبير حزن على خسارة المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، على الرغم من انه ليس من متابعي كرة القدم، لكنه يشجع المنتحب المصري.

الفنان المصري ظهر في مقطع الفيديو بصحة جيدا، إلا أنه لم يتحدث طويلا، واكتفى بقول: “الحمد لله”.