مصرية تطلب الخلع لان زوجها خانها مع الخادمة

القاهرة ـ أقامت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها أحمد لخيانته لها مع خادمتها، الأمر الذي دفعها لطلب الخلع حفاظا على كرامتها.

واكدت الزوجة: زوجى يعمل مهندسا بشركة خاصة وتزوجته منذ 4 سنوات وأنجبت منه طفلين والخيانة ليست بجديدة عليه لكن الجديد أنني ضبطه بين أحضان خادمتي وطالبته كثيرا بالعدول عن هذا السلوك ولكنه كان يستمر في تصرفاته وخيانته لي ولكن الصبر كان طبعي وحيلتي للحفاظ على منزلي وأولادي فكنت حريصة على أولادي ألا يتربيان بعيدا عن والديهما.

وتابعت: حتى خاننى مع الخادمة التى جاء أخوها إلى البيت ووجدهما فى ذلك الوضع الشائن، وكاد أن يقتله لولا الجيران ولأن العادة التي حذرته منها تحولت إلى كارثة وفضيحة قررت أن أخلعه.