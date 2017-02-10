الطامحون يتمنون تعثر تشيلسي في أسبوع ملتهب بالبريمييرليج

لندن ـ يتطلع تشيلسي إلى التقدم خطوة جديدة على طريق الوصول إلى منصة التتويج هذا الموسم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يحل ضيفا على بيرنلي مساء الأحد في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة والتي تنطلق منافساتها غدا السبت وتختتم مساء الاثنين.

ويحتل تشيلسي صدارة المسابقة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسي توتنهام صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على ليفربول، صاحب المركز الخامس، مساء السبت.

وفرض تشيلسي هيمنته على الصدارة بعد سلسلة من العروض القوية، حيث لم تتلق شباكه سوى ثمانية أهداف خلال آخر 15 مباراة خاضها بالدوري.

ويرى تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي أن الفريق يدافع بجميع خطوطه، وقال في تصريحات لموقع تشيلسي على الإنترنت “ندافع بشكل رائع كفريق. لا تقتصر مهمة الدفاع على ثلاثة أو خمسة لاعبين أمامي ، وإنما يؤدي كل لاعبي الفريق الواجب الدفاعي ، وعندما نلعب بهذه الطريقة ، يصعب على الفرق الأخرى هز شباكنا.”

وتصب الترشيحات بشكل كبير لصالح تتويج تشيلسي باللقب للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، حيث يعتلي الصدارة بفارق تسع نقاط قبل 14 مرحلة من نهاية المسابقة.

ولكن كورتوا يرى أنه لا يفترض التهاون في ظل ترقب توتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وكذلك مانشستر يونايتد أي كبوة لتشيلسي على أمل انتزاع الصدارة.

وقال كورتوا “نعرف أننا لا يزال أمامنا 14 مباراة ، لذلك نود إظهار قوتنا ولا نريد إهدار النقاط.. في المباراة المقبلة سنلتقي بيرنلي على ملعبه، وهي مواجهة دائما ما تكون صعبة، تركيزنا منصب على المباراة المقبلة ويجب أن نكون مستعدين.”

ويتطلع توتنهام إلى توسيع الفارق الذي يفصله عن ليفربول إلى سبع نقاط ، لكن مهمته ربما لن تكون سهلة على ملعب “أنفيلد” غدا السبت خاصة وأن ليفربول لم يحقق أي انتصارات خلال خمس مباريات بالدوري، ويتطلع إلى استعادة توازنه.

ولم يتلق توتنهام أي هزيمة طوال شهرين ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية غدا للحفاظ على أمله في انتزاع الصدارة.

وقال هاري كين مهاجم توتنهام “نشعر بأننا في مستوى جيد، بينما يعاني ليفربول في الوقت الحالي.. ولكن أحيانا يكون هذا الوضع خطيرا حيث سيكافح ليفربول من أجل استعادة مذاق الانتصارات من جديد.” وأضاف “لذلك علينا الاستعداد ، كما أن المباراة تشكل فرصة أمامنا للتفوق بفارق سبع نقاط وبالتالي علينا التحلي بالتركيز والاستعداد.” ورغم أن ليفربول أهدر العديد من النقاط أمام فرق بالنصف الثاني من جدول الدوري، إلا أن الفريق لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم أمام منافسيه في المراكز الستة الأولى.

أما مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام ، فيخوض مباراته في المرحلة مساء الاثنين حيث يحل ضيفا على بورنموث.

ويترقب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال حالة المدافع هيكتور بيلرين، قبل الاستقرار على تشكيلته لمواجهة هال سيتي في افتتاح منافسات المرحلة غدا السبت.

وكان بيلرين قد تعرض لارتجاج إثر التحام مع ماركوس ألونسو خلال المباراة أمام تشيلسي مطلع هذا الأسبوع.

أما مانشستر يونايتد ، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال 15 مباراة متتالية في البريمييرليج، فيستضيف واتفورد غدا بينما يحل إيفرتون صاحب المركز السابع ضيفا على ميدلسبروه ويلتقي سندرلاند مع ساوثهامبتون وويستهام مع ويست برومويتش ألبيون وستوك سيتي مع كريستال بالاس، بينما يلتقي سوانزي سيتي مع ليستر سيتي حامل اللقب مساء الأحد.