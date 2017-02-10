ريال مدريد يتجه لحسم مستقبل بنزيمة

مدريد ـ ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي ريال مدريد ينوي تجديد عقد لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة، الذي ينتهي في صيف 2019.

وقالت صحيفة “آس″، إن ريال مدريد يسعى لتجديد عقد بنزيمة حتى عام 2021 أو 2022، وهي الطريقة التي يرغب النادي في إظهار ثقته بالمهاجم الفرنسي من خلالها.

وأضافت الصحيفة: “ريال مدريد يستهدف التجديد للاعب قبل نهاية الموسم، حيث سيكون التجديد الثاني للاعب منذ انضمامه للفريق الملكي في صيف 2009″.

وتابعت: “بنزيمة سبق وإن جدد عقده في 2014، والذي شهد تحسن في راتبه إلى حد كبير من 5 ملايين إلى 8 ملايين يورو في الموسم الواحد”.

وواصلت: “في هذا التجديد سيشهد راتب بنزيمة زيادة أيضًا، فإذا تم الاتفاق، فإن المهاجم الفرنسي سينتهي عقده وهو في عمر الـ 34 عامًا”.

وأوضحت: “لقد انخفض أداء بنزيمة هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا خلال 1756 دقيقة لعبها في جميع المسابقات، أي بمعدل هدف كل 146.3 دقيقة”.

وأتمت: “في حين أن الموسم الماضي، سجل المهاجم الفرنسي 28 هدفًا خلال 2597 دقيقة”.