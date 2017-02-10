مقتل 3 أشخاص بأعمال عنف في بغداد

بغداد - الأناضول – أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الجمعة، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بحادثين أمنيين منفصلين في العاصمة بغداد.

وقال النقيب نزهان الخضر، من شرطة بغداد، إن “شخصين قتلا وأصيب أربعة بجروح، في تفجير عبوة ناسفة كانت مرزوعة على جانب الطريق الرئيسي في منطقة التاجيات، شمالي بغداد”.

وأضاف أن “التفجير تسبب بتدمير واجهات بعض المحال التجارية القريبة”.

وفي حادث أمني منفصل، بحسب الخضر، فإن “مسلحين مجهولين أطلقوا النار على امرأة وأردوها قتيلة، في قضاء المحمودية، جنوبي بغداد، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

ولم تتبّن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمومين على الفور.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية تعرضت بغداد، لهجمات عنيفة، أعلن تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي، مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.

ويقول القادة العسكريون العراقيون إن “الدولة” بدأ بتصعيد هجماته ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ضمن خطة تهدف إلى تشتيت جهد قواتها التي تشن منذ أكثر من ثلاثة أشهر عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على مدينة الموصل (شمال)، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.