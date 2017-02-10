محكمة ألمانية تؤيد حكماً بحظر قصيدة تسخر من إردوغان

برلين – رويترز – أيدت محكمة ألمانية الجمعة حكماً سابقاً بمنع أجزاء من قصيدة هجاء تسخر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهي قضية سببت خلافاً دبلوماسياً بين ألمانيا وتركيا وكانت اختباراً للحرية التي يتمتع بها الفنانون.

وأيدت محكمة هامبورج الأمر الذي أصدرته في مايو أيار الذي يحظر إعادة نشر أجزاء من القصيدة التي تتحدث عن أن إردوغان يعيش حياة شهوانية ويشاهد صوراً إباحية للأطفال والتي ألقاها مقدم البرامج الساخرة يان بومرمان على التلفزيون في مارس آذار الماضي.

وزادت القضية من توتر العلاقات بين ألمانيا وتركيا في وقت كان يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى مساندة أنقرة في التعامل مع أزمة المهاجرين.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر اليوم “خلصت المحكمة إلى إن الحرية الفنية غير مشروطة لكنها ليست مطلقة.” وأضافت “يمكن منع السخرية التي تكفلها الحرية الفنية عندما تمس صميم الحرية الشخصية.”