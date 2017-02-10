ثيسالونيكي اليونانية تستعد لأكبر عملية إخلاء في تاريخ البلاد لنزع فتيل قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية

أثينا – د ب أ – تستعد مدينة ثيسالونيكي اليونانية الساحلية لحدث يوصف بأنه أكبر عملية إخلاء في تاريخ البلاد، لنزع فتيل قنبلة زنتها 250 كيلوجراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وطلبت السلطات من حوالي 70 ألفاً من سكان الشطر الغربي للمدينة مغادرة منازلهم، فيما أعلنت حالة التأهل في المستشفيات قبل أن يباشر خبراء المفرقعات عملهم بعد ظهر يوم الأحد المقبل.

واكتشفت القنبلة التي لم تنفجر بعد، أثناء أعمال بناء قرب إحدى محطات الوقود في ثاني أكبر مدن اليونان.

وابتداء من يوم الأحد في الساعة 10 صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، ستساعد أكثر من 100 حافلة في إجلاء السكان الذين يعيشون داخل دائرة يبلغ نصف قطرها 1900 متر حول موقع القنبلة.

ونقل التلفزيون اليوناني عن متحدث باسم حي أمبيلوكيبي غربي ثيسالونيكي الجمعة قوله: “إنها أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد”.