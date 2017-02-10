لافروف يكشف عن لقاءات بين النظام السوري و ممثلين عن الاكراد

موسكو-الأناضول – كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن لقاءات جرت بين النظام السوري، والأكراد بوساطة موسكو.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة “إزفستيا” الروسية، الجمعة.

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما تردد في الصحف العربية عن “محادثات جرت بين النظام السوري و ممثلين عن الأكراد في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية (غرب) بوساطة روسية، تم فيها بحث موضوع الفيدرالية”، أكد لافروف أن موسكو تبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى تفاهم بين الجانبين للحفاظ على وحدة البلاد.

وأوضح لافروف، أن 4 لقاءات أجريت بين الجانبين في الفترة بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول الماضيين، بوساطة روسية.

وأضاف أن النظام السوري التقى مع ممثلين عن القوى السياسية والاجتماعية الكردية، إلى جانب ممثلي “ي ب ك”(الذراع العسكري لتنظيم “ب ي د”)، بشكل مباشر أو غير مباشر، وأشار إلى حصول تقدم إيجابي في المحادثات المذكورة.

وعلى صعيد آخر، وصف لافروف انتشار قوات حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالقرب من حدود بلاده، على أنه “خطوات استفزازية ومضرة بالاستقرار”.

ولفت إلى متابعتهم عن كثب التطورات السياسية في أوروبا، واتخاذهم الخطوات اللازمة ضد أية مخاطر قد تنشأ.