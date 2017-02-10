استشهاد أسير فلسطيني لدى إسرائيل متأثرا بإصابته بالرصاص قبل اعتقاله

رام الله- الأناضول- استشهد، الجمعة، أسير فلسطيني لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، متأثرا بإصابته برصاص حي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن العام الماضي.

وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، إن الأسير محمد عامر الجلاد (24) عامًا من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، توفي اليوم في مستشفى بيلنسون الإسرائيلي.

وأضاف أن الجلاد اعتقل بعد إصابته برصاص حي في الصدر، على حاجز حوارة قرب نابلس شمالي الضفة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

ولفت قراقع إلى أن “الجلاد” منذ اعتقاله موقوف ويتلقى العلاج في مستشفى “بلينسون” وسط إسرائيل، وأبلغنا رسميا من قبل السلطات الإسرائيلية بوفاته اليوم.

وبين رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن الجلاد مصاب بسرطان الغدد اللمفاوية، أيضا.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 7 آلاف فلسطيني، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.