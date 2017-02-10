مقتل تسعة مدنيين في غارات على حمص ومقاتلون متشددون يحققون مكاسب سريعة على حساب المعارضة

حمص- بيروت- الأناضول- رويترز- قتل تسعة مدنيين، جراء غارات جوية على “حي الوعر” في محافظة حمص، غربي سوريا، الجمعة.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر في الدفاع المدني، أن 9 مدنيين قتلوا في غارات النظام السوري على تجمعات سكنية في حي “الوعر”، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة.

وأشار إلى إصابة عدد كبير من المدنيين جرى نقلهم إلى المستشفى الميداني في الحي، فضلا عن وقوع خسائر مادية كبيرة. ويخضع حي “الوعر” للحصار من قبل قوات النظام منذ مايو/ أيار 2011.

واعتباراً من 30 ديسمبر/ كانون أول 2016، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بفضل تفاهمات تركية روسية، وبضمان أنقرة وموسكو.

ويشار إلى أنه في 23 و24 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقد اجتماع في العاصمة الكازاخية أستانة، بقيادة تركيا وروسيا، ومشاركة إيران والولايات المتحدة ونظام بشار الأسد والمعارضة السورية، بحث التدابير اللازمة لترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.

وخلال الاجتماع اتفقت تركيا وروسيا وإيران، على إنشاء آلية مشتركة للمراقبة من أجل ضمان تطبيق وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا.

ومن جهة أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة إن جماعة جند الأقصى وهي جماعة إسلامية متشددة قوية في سوريا حققت مكاسب سريعة على حساب فصائل أكثر اعتدالا في شمال محافظة حماة وجنوب محافظة إدلب في الأيام الماضية.

وأضاف المرصد السوري أن جند الأقصى التي كانت لها صلات بجبهة فتح الشام- فرع القاعدة في سوريا سابقا- استولت هذا الأسبوع على أسلحة وقواعد من جماعات تنشط تحت لواء الجيش السوري الحر واعتقلت عشرات المقاتلين.

ويمثل تقدم الجماعة ضربة أخرى للفصائل التي يدعمها الغرب والتي منيت بهزائم أمام القوات الحكومية وتعرضت لهجمات من مقاتلين إسلاميين في غرب البلاد في الشهور القليلة الماضية.

وتدور أكبر معركة فيما بين المعارضة بين جماعات الجيش السوري الحر- التي تحالفت مع جماعة أحرار الشام الإسلامية التي تتمتع بنفوذ قوي- وفصائل أخرى أكثر تشددا تحالفت مع جبهة فتح الشام.

وتحالف جند الأقصى في تلك المعركة تحديدا التي تدور في محافظة إدلب غير واضح تماما.

كانت جماعة جند الأقصى قد أعلنت مبايعة جبهة فتح الشام في أكتوبر تشرين الأول. غير أن جبهة فتح الشام أعلنت الشهر الماضي “عدم تبعية جند الأقصى لجبهة فتح الشام تنظيميا” فيما أرجعته إلى خلافات معها.

وقال المرصد السوري إن مكاسب جند الأقصى التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن المنظمات الإرهابية أثارت مخاوف من إمكانية أن تستغل الحكومة السورية وحلفاؤها الروس وجود جماعة متشددة ذريعة لشن هجمات جوية في المنطقة.

وتشارك فصائل معارضة أخرى أكثر اعتدالا في وقف هش لإطلاق النار قائم منذ ستة أسابيع بين الحكومة والمعارضة. ولا تشمل الهدنة جماعات متشددة أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين المرتبطين بالقاعدة.