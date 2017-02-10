أحد المقربين من المرشد الإيراني يسخر من ديبلوماسية ترامب

باريس- أ ف ب- سخر أحد المقربين من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي، في مقابلة نشرت الجمعة، من الخطوات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يتمكن، حسب قوله، من “منع البلدان الأوروبية من تعميق علاقاتها مع إيران”.

وقال علي أكبر ولايتي، المستشار الديبلوماسي لآية الله علي خامنئي، في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية وشبكة “فرانس 24″ التلفزيونية، ان ترامب “لم يتمكن من منع البلدان الأوروبية من تعميق علاقاتها مع إيران، ولاسيما فرنسا”.

وذكر بأن وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك ايرولت، قام بزيارة الى ايران في 30 و31 كانون الثاني/ يناير يرافقه وفد اقتصادي كبير.

واضاف ولايتي ان “ترامب خبير في التصريحات المتناقضة. كما لو انه لا يحرص على الاحتفاظ بأصدقائه”.

وقال ان ترامب “يعتبر ان الاتحاد الاوروبي لا يفيد بشيء، وانه كارثي. يقترح على فرنسا وعلى المانيا الخروج، على غرار بريطانيا، من الاتحاد الاوروبي حتي يتفجر هذا الاتحاد. ينتقد الحلف الاطلسي ويطلب حله. يهاجم اليابان والمانيا والصين واميركا اللاتينية، وفي المقام الاول، المكسيك”.

وخلص ولايتي إلى القول “يجب فعلا ان نقوم بعمليات بحث حتى نجد بلدانا لم يختلف معها دونالد ترامب”.

ومنذ تسلم ترامب مهام منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، يتواصل التصعيد الكلامي بين واشنطن وطهران.

فالإعلان قبل اسبوع عن عقوبات أمريكية جديدة، بسبب اطلاق ايران صواريخ بالستية، حمل طهران على الرد الفوري، والاعلان عن تدابير تستهدف “افرادا ومؤسسات أمريكية” يدعمون مجموعات “ارهابية”.

وسبق ان طبقت هذه المعاملة بالمثل على أمريكيين بعد قرار واشنطن منع رعايا سبعة بلدان يشكل المسلمون اكثرية سكانها، ومنها طهران، من دخول الولايات المتحدة.