زعيم الحوثيين يقول إنهم بدأوا تصنيع “طائرات بدون طيار” ويلّوح بتطوير للدفاع الجوي‎

صنعاء- الأناضول- قال زعيم جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، عبدالملك الحوثي، الجمعة، إنهم بدأوا في “صناعة طائرات بدون طيار، ومراكمة القدرات العسكرية في مواجهة خبراء” لدى دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

وفي كلمة متلفزة نقلتها قناة “المسيرة” التابعة لهم، قال إن ما وصفه بـ”الإنجاز المهم والنوعي”، يأتي ضمن “مكاسب صمودهم”، حيث قاموا “ببناء القدرات العسكرية، ومراكمة القدرات القتالية في مواجهة خبراء” التحالف العربي.

وجاءت تصريحات الحوثي، بعد أسبوع من إعلان القوات الإماراتية، تدمير طائرة بدون طيار في مدينة المخا، غربي محافظة تعز، كان الحوثيون يستعدون لإطلاقها من أجل مهاجمة القوات الحكومية التي تخوض معارك في سواحل البحر الأحمر، غربي اليمن.

وفي حين ذكر التحالف بأن تلك الطائرة التي تم تدميرها” صناعة إيرانية”، بيّن الحوثي أنها صناعة “يمنية”، وأنها تأتي ضمن “مسارات لتصنيع أسلحة متطورة” من أجل مواجهة القوات الحكومية والتحالف.

وأضاف عبدالملك الحوثي “هناك مسارات تصنيع للمدفعية والقذائف، وهناك تطوير للدفاع الجوي وستؤتي ثمارها قريبا”، ملمحاً إلى تصنيعهم صواريخ أرض ـ جو، سيكون بمقدورها إسقاط المقاتلات الحربية التابعة للتحالف والتي تشن غارات يومية على مواقعهم.

وتابع: “اخترنا الفعل أن يعبّر قبل القول (..) بدءا من صاروخ الصرخة، تمكنت القوة الصاروخية من الوصول إلى بركان 2 ومداه يصل إلى الرياض ولاحقا إلى ما بعد الرياض”.

وكان الحوثيون أعلنوا خلال اليومين الماضيين، إطلاق صاروخ باليستي، للمرة الأولى، على العاصمة السعودية الرياض، التي تبعد عن اليمن حوالي 1400كم مربع.

وأكد زعيمهم استمرارهم في الحرب إلى “ما لا نهاية”، وقال: “أيا تكن التطورات، فموقفنا هو التصدي وهذا مبدأ لن نحيد عنه، ولن يزحزحنا عنه شيء”.

وكشف زعيم الحوثيين عن خلافات بينهم وبين حزب صالح الذين يتحالفون معهم في الحرب، وقال: “على أنصار الله والمؤتمر (في إشارة إلى حزب المؤتمر الشعبي) ألا يسمحوا بإثارة المشاكل، أي خلاف يمكن حله بالحوار”.