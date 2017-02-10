أردوغان يحث مواطنيه على التصويت لصالح تعديل دستور البلاد

أقسراي- الأناضول- حثّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواطني بلاده على التصويت بـ”نعم” في الاستفتاء المزمع إجراؤه، أبريل/ نيسان المقبل، المتعلق بتعديل الدستور والانتقال إلى النظام الرئاسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الجمعة، خلال مراسم افتتاح منشأة تخزين للغاز الطبيعي بولاية أقسراي وسط البلاد.

وشبّه أردوغان النظام البرلماني (القائم حالياً) بـ”سلال وأغلال تقيد مسيرة تركيا في النمو والتقدم”، مشيراً إلى أن البلاد قطعت أشواطًا كبيرة في تغيير نظام حكمه.

ولفت إلى مصادقته، في وقت سابق الجمعة، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالانتقال إلى النظام الرئاسي.

وذكّر الرئيس التركي، بأن “الشعب جعل من نفسه درعًا أمام دبابات ومقاتلات الانقلابيين ليلة 15 تموز (يوليو) الماضي، وأن الشعب سيسطر ملحمته مرة ثانية في الاستفتاء المقبل عبر التصويت لصالح التعديلات الدستورية”.

وشدد على أن النظام الرئاسي، سيحافظ على اللحمة الوطنية بين أفراد الشعب التركي، ويعزز خطى تركيا في تحقيق أهدافها.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني المنصرم، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وفي وقت سابق الجمعة، صادق أردوغان على قانون التعديلات الدستورية، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره.

ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

وبدأت تركيا بأعمال مشروع تخزين الغازين الطبيعي، في 2011، ويهدف إلى تخزين مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بغرض استخدامه عند الحاجة.

ويقع موقع المنشأة على مسافة 40 كم من “بحيرة الملح” وسط البلاد، وفي المثلث الذي يربط العاصمة أنقرة بمدينتي أقسراي وقونية.

ومن المخطط أن يتم تخزين 550 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في المنشأة، خلال العام الحالي، في المرحلة الأولى، على أن تكتمل قدرتها الاستيعابية 1.2 مليار متر مكعب مع حلول العام 2020.

ومن المرتقب أن تغذي المنشأة شبكة أنابيب غاز البلاد، بـ44 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.