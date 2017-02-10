أصالة تتسبب في بكاء شيرين عبدالوهاب على الهواء

القاهرة ـ تسببت الفنانة السورية أصالة في بكاء الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال استضافتها لها في إحدى حلقات برنامجها “شيري استوديو”

الفنانة السورية قامت بغناء أغنيتها “حكاية” خلال الحلقة، وأبدلت بعض كلماتها باسماء بنات شيرين “مريم وهنا”، وهو ما تسبب في دخول الفنانة المصرية في نوبة بكاء.

شيرين وجهت شكر لأصالة على هذه المفاجأة الجميلة، وقالت لها: “والله العظيم انتي ماحصلتيش”، وقد تفاعل معها الجمهور بالتصفيق.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب لديها ابنتين هما “مريم وهنا” من زوجها السابق الملحن محمد مصطفى، والذي انفصلت عنه عام 2012، بعد زيجة استمرت 5 سنوات.