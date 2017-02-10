بوسي: طليقي سبب مشكلتي مع صافيناز… وقدمت هذا التنازل لأجل الفن

القاهرة ـ قالت المطربة المصرية بوسي إن طيبتها سبب وقوعها في الكثير من المشكلات واستغلال البعض لها سواء من عائلتها أو من داخل الوسط الفني.

بوسي قالت إن عملها في الفن كان الحلم الأكبر في حياتها والذي سعت إليه لسنوات طويلة، مشيرة إلى أنها قدمت تنازل عندما وافقت على العمل في شارع الهرم ولكن ذلك كان رغما عنها، وأجبرت من يعمل معها على احترامها، ولكنها وصفته بأنه “عمل غير مشرف”.

بوسي قالت إنها تشعر في أوقات كثيرة أنها كالرجل، وهذا ما يجعلها تصمم على أخذ حقها ولا تتركه مهما مر الوقت، لافتة إلى أنها ضربت زوجها السابق وضربت الفتاة التي كانت معه بعد أن خانها.

المطربة المصرية قالت إن سبب المشكلة التي بينها وبين الراقصة صافيناز هي زوجها السابق، والذي أصبح يعمل مدير أعمال لصافيناز، ولذلك انقطع التعامل بينهما، وتمنت بوسي أن تتعامل صافيناز مع طليقها بطريقة مختلفة.