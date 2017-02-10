المصرية ايمان عبد العاطي اسمن امرأة في العالم تسافر الى الهند للخضوع لعملية جراحية

بومباي ـ تسافر شابة مصرية قدمت على انها اسمن امرأة في العالم، الى الهند لاجراء عملية جراحية لتخفيف وزنها السبت، بعد تدخل وزير الخارجية الهندي لمنحها تأشيرة دخول.

ويتوقع ان تصل الشابة، وتدعى ايمان احمد عبد العاطي، والبالغ وزنها 500 كيلوغرام، الى مدينة بومباي الهندية في الساعات الاولى من يوم السبت، بحسب ما قال طبيبها مفضل لاكداوالا في بيان.

وهي ستسافر على متن طائرة معدلة من طراز “ايرباص” ثم تنقل الى مستشفى في المدينة لدى وصولها، بحسب البيان.

واضاف الطبيب “تحضيرا للرحلة، توجه فريق من الاطباء الى مصر قبل عشرة أيام”.

وكانت شقيقة ايمان ناشدت الطبيب التدخل لمعالجتها قائلة انها لم تغادر غرفتها منذ 25 سنة.

وعرض الطبيب اجراء العملية من دون تقاضي اجر.

ورفضت السلطات الهندية اول الامر منح تأشيرة دخول الى ايمان، لكن الطبيب تدخل في كانون الاول/ديسمبر مطالبا وزير الخارجية سوشما سواراج السماح لها دخول الاراضي الهندية.

واضطرت ايمان الى الانتظار لوقت طويل لان ايا من شركات الطيران لم تكن ترغب بنقلها على متن رحلاتها.

وقال الطبيب “نقل ايمان الى بومباي مهمة تنطوي على تحد نظرا لتعقيد حالتها وكونها معرضة لخطر كبير، فهي لم تغادر بيتها في السنوات الخمس والعشرين الماضية”.

وهي ستحتاج للاقامة في الهند شهرين بعد العملية، قبل ان تعود الى مصر.

وتزدهر في الهند العمليات الجراحية لتخفيض الوزن، ولاسيما في المدن التي تسجل معدلات بدانة مرتفعة.

وتشكل الهند وجهة لما يعرف بالسياحة الطبية، وتقدم خدمات طبية بنوعية عالية تضاهي الدول الغربية، بتكاليف متهاودة.