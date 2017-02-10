طائرة عسكرية صينية اقتربت “بشكل خطر” من طائرة اميركية فوق بحر الصين

واشنطن ـ أ ف ب ـ قالت قيادة القوات الامريكية في المحيط الهادىء الجمعة ان طائرة عسكرية صينية اقتربت قبل يومين “بشكل خطر” من طائرة عسكرية اميركية قرب جزيرة متنازع على سيادتها في بحر الصين الجنوبي.

واوضح مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية ان الحادث وقع في 8 شباط/فبراير قرب سكاربوروف وهي شعب مرجانية متنازع عليها بين الصين والفيليبين.

واقتربت طائرة الدورية البحرية الصينية كي جي-200 الى حوالى 300 متر من الطائرة العسكرية الاميركية في مناورة اعتبرها العسكريون الاميركيون “خطرة”.

وبحسب القيادة الاميركية فان الطائرة الاميركية وهي ايضا طائرة مراقبة بحرية بي3-سي اوريون، كانت تقوم “بمهمة روتينية وفق المعايير الدولية” في “المجال الجوي الدولي”.

واضاف المصدر ان واشنطن ستثير الامر مع بكين “عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية المناسبة”.

وتعتبر الصين كامل بحر الصين الجنوبي تحت سيادتها، لكن دولا مجاورة (الفيليبين وفيتنام وبروناي وماليزيا) لديها ايضا مطالب في هذه المنطقة الشاسعة.

ولتعزيز موقفها نفذت الصين اشغال ردم ضخمة لتحويل شعب مرجانية وجزر صغيرة الى جزر اصطناعية اقامت فيها مدارج هبوط طائرات وموانىء وبنى تحتية عسكرية.

وقامت دول اخرى باعمال تهيئة مشابهة لكن بحجم اقل.

ولا تتخذ واشنطن موقفا واضحا من هذا النزاع لكنها تعتبر انه يتعين حله بالدبلوماسية وليس بسياسة الامر الواقع العسكري.

وهي ترسل طائرات او سفنا حربية لتجوب المناطق المتنازع عليها للتاكيد ان الامر يتعلق بفضاء دولي لا يمكن ان تحتكره دولة بعينها.

وتبنت ادارة دونالد ترامب موقفا حازما ازاء المطالب الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وذكر البيت الابيض بان واشنطن “تدافع عن المصالح الدولية”.

ولوح وزير الخارجية الاميركي الجديد ريكس تيلرسون قبل اسابيع بفرض حظر لمنع الصين من الوصول الى الجزر المتنازع عليها.