أنصار الصدر يحتشدون في بغداد عشية “مليونية” المطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات

بغداد ـ الأناضول ـ تدفق الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، من المحافظات العراقية الجنوبية إلى العاصمة بغداد، للتظاهر غداً، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات.

ودعت اللجنة المشرفة على الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري، أمس، أنصارها من جميع المحافظات للتوجه إلى بغداد “من أجل المشاركة بتظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط العاصمة، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات”.

ودخلت إلى بغداد اليوم، عدداً من الحافلات قادمة من محافظات الجنوب تحمل الآلاف من أنصار الصدر، تلبية لدعوة الاحتجاج وسط العاصمة المقرر انطلاقه في الساعة الثامنة من صباح السبت.

وقال مناف الموسوي، أحد أنصار الصدر للأناضول إن “مفوضية الانتخابات غير المستقلة تسببت بوصول شخصيات سياسية غير كفوءة الى المناصب الحكومية”.

ولفت إلى “وجود إجراءات حكومية تهدف لقطع الشوارع على الراغبين بالمشاركة بالتظاهرة، إلا أنها إجراءات لم تثن الآلاف من أتباع الصدر عن القدوم إلى ساحة التحرير”.

وأشار الموسوي إلى أنه “سيتم غداً الإعلان عن الخطوة التصعيدية اللاحقة (لم يوضحها)، في حال لم تستجب الحكومة والبرلمان لمطلب الآلاف بتغيير المفوضية”.

ويقول الصدر إن مفوضية الانتخابات “غير جديرة بإجراء انتخابات نزيهة في البلاد على اعتبار أن مسؤوليها تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الحاكمة مما يجعلهم يميلون إلى أحزابهم”.

وقبل يومين رفضت المفوضية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت في بيان لها إن تحميلها الأخطاء التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية “غير صحيح”.

واعتبرت تحشيد الشارع تجاهها “يعرضها الى الخطر”.