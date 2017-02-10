تصريحات متناقضة لانقرة وموسكو حول مقتل ثلاثة جنود اتراك في سوريا

موسكو ـ أ ف ب ـ صدرت مواقف متناقضة من انقرة وموسكو الجمعة حيال مقتل ثلاثة جنود اتراك في غارة للطيران الروسي في سوريا الخميس.

واكد الكرملين ان الغارة استهدفت “ارهابيين” طبقا لاحداثيات قدمها الاتراك لكن هيئة الاركان التركية سارعت الى التاكيد انها ابلغت الروس بتمركز جنودها في المنطقة.

وقتل ثلاثة جنود واصيب 11 اخرون في منطقة الباب في شمال سوريا حيث تنسق موسكو وأنقرة الضربات على الجهاديين بعد اختلاف موقفهما لفترة طويلة في الملف السوري.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “إستند عسكريونا أثناء الغارات على الإرهابيين إلى إحداثيات وفرها شركاؤنا الأتراك. لم يكن مفترضاً تواجد أي جندي تركي في المنطقة المحددة في هذه الإحداثيات”.

واضاف بيسكوف “غاب التنسيق في نقل الإحداثيات”، ردا على سؤال حول “خطأ” ارتكبه الأتراك.

وتابع ان “أسباب الحادث واضحة. لا نقاش في ذلك. فالرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) قدم تعازيه وأعرب عن الأسف لما جرى”.

لكن هيئة الاركان التركية اعلنت مساء الجمعة انها قدمت احداثيات تشير إلى موقع جنودها للجانب الروسي.

وقال الجيش التركي في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية ان “وحداتنا التي اصابتها الطائرات (الروسية) تمركزت في المكان نفسه قبل عشرة ايام”.

واضاف انه ابلغ الجانب الروسي بموقع وحداته الاربعاء بعد سقوط قذيفة قربهم.

واكدت هيئة الاركان التركية “تم الابلاغ مجددا عن الاحداثيات الخاصة بمواقع وحداتنا الاربعاء الساعة 23:11 للمسؤولين في مركز العمليات في حميميم” في شمال غرب سوريا، حيث لروسيا قاعدة جوية،

وقالت “في الوقت نفسه، دعي الملحق العسكري الروسي في انقرة الى مقر الأركان العامة حيث تم تسليمه باليد الاحداثيات الخاصة بمواقع الجنود بعد ان كان ابلغ عنها في وقت سابق”.

وكانت تركيا وروسيا وقعتا اتفاقا في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير الماضي حدد الاليات اللازمة “لتنسيق” الضربات الجوية في سوريا.

وانعكس هذا التعاون تحسنا في العلاقات بين البلدين إثر ازمة خطيرة نشبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عندما اسقطت تركيا مقاتلة روسية على الحدود مع سوريا.