العثور على مقبرة جماعية شرق تكريت بالعراق

تكريت(العراق) -(د ب ا): أعلن مصدر امني بمحافظة صلاح الدين في العراق اليوم الجمعة العثور على مقبرة جماعية في منطقة البو عجيل شرق تكريت 170/ كلم شمال بغداد./

وقال المصدر إن “دورية من شرطة ناحية العلم عثرت اليوم على مقبرة جماعية بمنطقة البوعجيل/ 10كم شرقي تكريت/ في بئر مفتوح قرب منزل القيادي في تنظيم داعش ناصر الأمونة”.

وأوضح المصدر أنه جرى اخراج جمجمتين فقط فيما سيترك فتح المقبرة الى اللجنة الخاصة بالمقابر الجماعية التي تم ابلاغها بالأمر.

وأشار إلى “العثور على أعداد كبيرة من الاطلاقات النارية الفارغة وملابس شرطة عراقية مدفونة في البئر”.

ورجح المصدر أن تكون الجثث لعناصر أمنية عراقية جرى اعدامها في مرحلة سيطرة داعش على المنطقة وربما لضحايا مجزرة سبايكر التي نفذها عناصر داعش بـ 1700 جندي عراقي من الفارين من قاعدة سبايكر شمالي تكريت عام 2014 .