ترامب يؤكد التزام الولايات المتحدة “أمن” اليابان

واشنطن -(أ ف ب) : اكد دونالد ترامب الجمعة التزام الولايات المتحدة “امن” اليابان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال الرئيس الاميركي ان “العلاقة بين بلدينا والصداقة بين شعبينا عميقتان جدا. ان التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية من اجل السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادىء”.

ويزور آبي واشنطن للحصول من ادارة ترامب على ضمانات في شان مستقبل التحالف بين البلدين.

وكانت تصريحات ترامب خلال حملته عن احتمال اعادة النظر في الالتزام العسكري الاميركي في اليابان اثارت قلق طوكيو.

وراى ترامب ان الدفاع عن النفس ضد “الصاروخ الكوري الشمالي والتهديد النووي” لبيونغ يانغ على المنطقة يشكل “اولوية قصوى”.