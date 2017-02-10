مصدر في البعثة البريطانية: فياض المرشح الوحيد لخلافة كوبلر في ليبيا

نيويورك (الأمم المتحدة) “القدس العربي”: عبد الحميد صيام: ردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول ما إذا كان سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، مطروحا ليحل محل مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام لدى ليبيا، قال دبلوماسي بريطاني إنه هو الاسم الوحيد المرشح للمنصب ولا منافس له. وحول الإعلان عن تعيينه رسميا قال إنه قد يأتي اليوم الجمعة وعلى الأكثر الإثنين أو الثلاثاء.

نائب المتحدث الرسمي للأمين العام فرحان حق، رفض أن يؤكد أو ينفي إختيار سلام فياض وقال إن عقد العمل مع السيد كوبلر لا ينتهي إلا في آذار/مارس لكن “لا أستطيع أن أؤكد أنه سيبقى على رأس عمله لغاية إنتهاء العقد”.

وكان الألماني مارتن كوبلر قد جاء خلفا لبرناردينو ليون الإسباني بتاريخ 4 نوفمبر 2015. وعمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ الإتفاق السياسي الشامل الذي وقعته الأطراف الليبية في الصخيرات بالمغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 إلا أن الخلافات بين الأطراف الليبية عطلت عملية تنفيذ الاتفاق والانتقال نحو المصالحة والوحدة والاستقرار.