﻿ملصق مناهض للمسلمين يلقي بظلاله على استفتاء يسهل التجنيس في سويسرا

جنيف – أ ف ب: يحث ملصق يحمل صورة امرأة تحدق من خلف نقابها الأسود بالمارين في شوارع سويسرا، المقترعين على رفض تجنيس المسلمين بشكل خاص قبل استفتاء ينظم الأحد بشأن تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية لأبناء الجيل الثالث من المهاجرين.

إلا أن منتقدي الملصق الذي وزع في أنحاء البلاد يرون فيه محاولة فجة لكسب أولئك القلقين من تزايد عدد حملة الجنسية السويسرية من المسلمين.

ويؤكد بيوس ووكر، الذي يترأس وكالة إعلانات «ووكر آيه جي» في زيوريخ، أن «هذا هو تماما ما يحاولون» فعله، مضيفا أن «ما يحصل هنا مخيف جدا».

يطرح الاستفتاء الأحد مسألة استفادة أحفاد المهاجرين من تسهيل إجراءات منح الجنسية، وهو اقتراح تدعمه الحكومة وغالبية النواب والأحزاب السياسية.

ويرى أنصار الاقتراح أنه يتعين على السلطات السماح للأطفال المولودين في سويسرا والذين ولد أحد أجدادهم في البلاد أو يحمل إقامة، بالحصول على جواز السفر السويسري بدون الحاجة لاتباع جميع الاجراءات الصعبة المطلوبة للحصول على جواز السفر الأحمر.

ووفقا لدراسة أجرتها دائرة الهجرة، فإن نحو 25 ألف شخص حاليا يعتبرون من أبناء الجيل الثالث من المهاجرين، يشكل الإيطاليون نحو 60 بالمئة منهم.

ولكن حزب الشعب السويسري ذي الاتجاه اليميني القومي أكد في الحملة التي أطلقها ضد الخطوة أن الايطاليين ليسوا مصدر قلقه الأول.