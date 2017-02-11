﻿اشتباكات عنيفة في طرابلس بعد عرض عسكري لـ«الحرس الوطني» التابع لـ«الإنقاذ» الليبية

طرابلس – وكالات : ‏في أحدث تحد لحكومة الوفاق الوطني أعلن محمود الزقل، وهو قيادي عسكري موال للغويل، الخميس، تشكيل «حرس وطني» قال إنها قوات ستكون مسؤولة عن تأمين مؤسسات الدولة والبعثــات الدبلوماسية.

ووصلت قوات الزقل إلى طرابلس الأربعاء من مصراتة، وهي مسقط رأس الغويل، في قافلة ضمت عشرات المركبات، مما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع جماعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق الوطني في حيين جنوب العاصمة، هما صلاح الدين وأبو سالم.كما انطلق بعض هذه السيارات من معسكر «الصواريخ» في منطقة صلاح الدين، شرقي طرابلس، وهو معسكر يضم قوات ‏تابعة لـ»الانقاذ». ‏

وشهدت بعض شوارع العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس، عرضاً لسيارات عسكرية لقوة «الحرس الوطني» التي أعلن عن تأسيسها في وقت سابق الخميس، وتتبع حكومة «الإنقاذ» التي عادت للعمل قبل أشهر بقيادة، خليفة الغويل. وشارك في العرض سيارات يقدر عددها بأكثر من 25 سيارة محملة بأنواع مختلفة من الأسلحة، منها الخفيفة والثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى مسلحين، واستمر لأكثر من 20 دقيقة، قبل أن ينتهي.

وفي وقت سابق الخميس، قال بيان صادر عن القوة الجديدة «الحرس الوطني»، نشرته وسائل إعلام محلية، إن القوة بدأت عملها للمساهمة في الاستقرار والتعاون مع «كافة المؤسسات الأمنية لتحقيق أهدافها».

وأشار البيان إلى «عزم الحرس الوطني الحد من مظاهر انتشار فوضى السلاح والهجرة غير الشرعية التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار الوطن»، بالإضافة إلى متابعة تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يعلن البيان صراحة تبعية تلك القوة لحكومة «الإنقاذ» الليبية غير المعترف بها دوليا، غير أن رئيس تلك الحكومة أعلن في كانون الأول/ ديسمبرالماضي أنها تسعى لتأسيس قوة حرس وطني، وقالت وسائل إعلام محلية أمس إن تلك القوة تتبع حكومة الغويل بالفعل.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية بوجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني»، و»الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن مجلس نواب طبرق.

‎

