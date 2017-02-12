﻿خلافات حادة داخل اجتماعات المعارضة في الرياض للخروج بوفد موحد لمفاوضات جنيف

عواصم ـ «القدس العربي» من احمد المصري: قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري لـ»القدس العربي» إن الاجتماعات الجارية حاليا في العاصمة السعودية، وتنتهي اليوم السبت، ستناقش كل القضايا المتعلقة بالثورة السورية، من نتائج مباحثات أستانة إلى الخروقات في اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى تشكيل الوفد المشارك في المباحثات المقررة في 20 من الشهر الجاري في جنيف.

وحول مؤتمر جنيف المقبل قال الحريري في حديثة لـ»القدس العربي»، «إذا أردنا النظر إلى اتفاقية وقف إطلاق النار في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي ثم لقاء أستانة وتقديم الآلية لوقف إطلاق النار والوعود الروسية، ومشاركتنا فيه وتقديم الخروقات التي قام بها النظام، ورؤية الفصائل المقاتلة على الأرض بأنه لم يلتزم بهذه الهدنة، فحتى لو شاركنا في جنيف 4 ما لم تكن هناك مبادرة جدية لعملية الانتقال السياسي والتزام جميع الأطراف الضامنة بتعهداتها فلن يختلف جنيف 4 عن سابقيه».

وحول وجود خلافات حول تشكيل وفد المعارضة قال الحريري «لا يوجد أحد ضد أحد في اجتماعات الرياض، كل الأمر أن هناك أفكارا متعددة وهدف الجميع أن يكون هناك وفد موحد وملتزم بالمرجعيات القانونية وبالقرارات الدولية واعتقد بحلول مساء غدا (اليوم) سيتضح كل شيء».

إلا أن مصدرا من المعارضة السورية قال لـ»القدس العربي» إن خلافات حادة تشوب اجتماعات الرياض. وأضاف أن الفصائل العسكرية المحسوبة على وفد أستانة اجتمعوا في السادس من الشهر الجاري في فندق «ريتاج» إسطنبول واتخذوا قرارا جماعيا بالحصول على النصف زائد واحد (8 مقاعد من أصل 15) من مقاعد الوفد الذي سيتجه الى جنيف4، فيما يحصل الائتلاف المعارض والهيئة العليا للمفاوضات على ما تبقى من مقاعد بايعاز من بعض القوى الدولية ومن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا.

وأضاف المصدر في مجمل حديثه لـ»القدس العربي» أن الباب فتح الآن للذهاب إلى جنيف بمنصات متفرقة (العسكر، أستانة1، حميميم، القاهرة، موسكو). وقال إن انسحاب «فيلق الشام» (محسوب على الإخوان المسلمين ويتبع لتركيا) أمس الجمعة من اتفاق أستانة ومن المشاركة في جنيف حتى يتم الالتزام بوقف إطلاق النار، أيضا يضعف موقف منصة العسكر بقيادة محمد علوش. وكان «جيش العزة» أعلن سابقا أيضا انسحابه من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المصدر المعارض إنه عقب قصف الطائرات الروسية لمواقع للمعارضة السورية وسقوط 3 جنود أتراك قتلى نتيجة القصف على مدينة الباب تعقدت الأمور مرة أخرى، وإن الباب مفتوح الآن على كل الاحتمالات بما فيها انهيار كامل للاتفاقات الروسية التركية.

وأعلنت هيئة الأركان التركية مساء أمس الجمعة أنها قدمت إحداثيات تشير إلى موقع جنودها للجانب الروسي.

وقال الجيش التركي في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول الحكومية، إن «وحداتنا التي أصابتها الطائرات (الروسية) تمركزت في المكان نفسه قبل عشرة أيام».

وأضاف أنه أبلغ الجانب الروسي بموقع وحداته الأربعاء بعد سقوط قذيفة قربهم.

وأكدت هيئة الأركان التركية «تم الإبلاغ مجددا عن الإحداثيات الخاصة بمواقع وحداتنا الأربعاء الساعة 23:11 للمسؤولين في مركز العمليات في حميميم» في شمال غرب سوريا، حيث لروسيا قاعدة جوية».

وقالت «في الوقت نفسه، دعي الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى مقر الأركان العامة حيث تم تسليمه باليد الإحداثيات الخاصة بمواقع الجنود بعد أن كان أبلغ عنها في وقت سابق».

إلى ذلك أشارت صحيفة «إزفيستيا» إلى أن مباحثات أستانة المقبلة المزمع عقدها في العاصمة الكازاخية في 15 – 16 شباط/ فبراير الجاري حول سوريا ستشمل الاتفاق على فصل المعارضة «المعتدلة» عن «المتطرفة» في إطار قوائم محددة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الأوساط العسكرية ـ الدبلوماسية ولم تسمه، أن روسيا وشركاءها ينوون خلال الجولة المقبلة للمباحثات في أستانة، تحديد قائمة «المعتدلين» و»المتطرفين» من مجموعات المعارضة السورية، لأن الأُول سيُعَدُّون مشاركين محتملين في عملية التسوية السورية، بينما سيخضع الآخرون لـ»السحق».

ويخطط ممثلو روسيا، إيران، تركيا والأردن، في اللقاء، لوضع حل نهائي لمسألة تقسيم المعارضة السورية إلى معتدلة ومتطرفة. وبحسب الصحيفة الروسية، فإن هذا سيسهل كثيرا محاربة «المتطرفين»، وكذلك إجراء المفاوضات السلمية.

وقال المصدر العسكري ـ الدبلوماسي إن «المهمة الرئيسة الآن تتلخص في الفصل بين المجموعات التي تدخل في «جبهة النصرة» السابقة وفي «أحرار الشام»». ورأى أن تخفيف شروط المطالب الإيديولوجية يمكن أن يصبح مسوغا لقبول مشاركة العديد من المجموعات في التسوية السلمية، كما قال المصدر.

الى ذلك قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه على الولايات المتحدة إذا أرادت أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب ينبغي أن يكون ذلك من خلال حكومته، لأنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهاب في بلد من دون التعاون مع شعبه وحكومته.

وعن المنطقة الآمنة قال في مقابلة مع موقع «ياهو نيوز» الإلكتروني، «إن المناطق الآمنة للسوريين يمكن أن تحدث فقط عندما يصبح هناك استقرار وأمن، وعندما لا يكون هناك إرهابيون وتدفق ودعم لهم من قبل الدول المجاورة والدول الغربية، وعندها يمكن أن تكون هناك منطقة آمنة طبيعية وهي بلدنا»، مشيراً إلى أنه وبحسب وجهة نظره فإنها «ليست فكرة واقعية على الإطلاق».

واعتبر الأسد أن أي تعاون في أي صراع حول العالم يحتاج تقارباً بين الروس والأمريكيين، وهذا جوهري جداً ليس فقط بالنسبة لسوريا.