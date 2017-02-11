﻿استشهاد الأسير الجريح محمد الجلاد في مستشفى إسرائيلي

رام الله- «القدس العربي»: أعلن في مستشفى بيلنسون الإسرائيلي عن استشهاد الاسير الجريح محمد الجلاد 24 عاماً من طولكرم والذي كان يحتجز في المستشفى الاسرائيلي منذ فترة. وأكد عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان الأسير الجلاد استشهد متأثراً بجراح اصيب بها في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي على حاجز حوارة الاسرائيلي.

وكان الجلاد اصيب بالرصاص في صدره بعد إطلاق نار مباشر من قبل جنود الاحتلال، علماً انه مصاب بمرض السرطان في الغدد وكان يتلقى العلاج في مستشفى بيلنسون الاسرائيلي حتى أعلن عن استشهاده.

من جهتها حملت الحكومة الفلسطينية، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان صحافي، إن السلطات الإسرائيلية «ارتكبت جريمة مزدوجة بحق الجلاد، وذلك عندما أطلقت النار عليه في تشرين الثان/نوفمبر الماضي، وأصيب إثر ذلك بصدره ومن ثم اعتقاله، وتبين أنه يعاني من مرض السرطان ويخضع للعلاج». وأكد المحمود أن «استمرار الصمت الدولي وعدم محاسبة إسرائيل هو الذي يشجعها على اقتراف المزيد من القتل والملاحقة والتنكيل بحق أسرانا الأبطال وأبناء شعبنا».

بدوره، اتهم وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، في بيان صحافي وصل الأناضول، السلطات الإسرائيلية «بممارسة سياسة الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية بحق الجلاد».

وأضاف :»وفاة الجلاد تقدم دليلاً ساطعاً على انتهاكات إسرائيل للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية».

في غضون ذلك كشف مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة أن مجموعة من المستوطنين اليهود اقتحمت فجر أمس الجمعة منطقة قراعين داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى تحت حراسة جيش الاحتلال ووضعت يدها على غرفة و»ياخورات» للمقدسي عارف قراعين وعائلته.

وتحاول الجمعيات الاستيطانية اليهودية بدعم من بعض السماسرة وكذلك من سلطات الاحتلال الاستيلاء على المزيد من العقارات الفلسطينية في المنطقة الفلسطينية وتحويلها إلى بؤر استيطانية.

ميدانياً أحيا نشطاء المقاومة الشعبية في قرية بلعين الذكرى الثانية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان في القرية. وانطلقت مسيرة شعبية من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون بمشاركة أهالي بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين دوليين.