﻿رئيس الوقف السني في العراق: خيارنا دولة المواطنة بلا إقصاء أو تهميش

الموصل ـ «القدس العربي»: أكد خطيب الجمعة في أول خطبة في الساحل الأيسر المحرر من الموصل، أن الإرهاب فتنة عمياء، ومأجور، داعياً إلى عدم السماح مرة أخرى للإرهاب أن يخطفنا ويدمر مدننا.

وقال الخطيب رئيس الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، إن «الموصل، هي بوابة الإسلام ومفخرة الوطن، وهي لا زالت بخير وأهلها وكرامتها بخير، وليست للبيع أو الابتزاز»، مؤكداً أنها «ستنهض من الزلزال، وأنها مدينتنا ونحن سنحميها».

وأضاف «لقد ضربتنا فتنة عمياء وإرهاب مأجور استباح ارضنا ودمر مدننا وقطع الرؤوس، وراياته لا تخفي عورات التنظيم»، مشيراً إلى أن «الموصل المحررة هي بوابة بناء الدولة الجديدة والعراق المستقل».

وكان الهميم، وفق ما أعلن في الخطبة، في الرمادي بعد تحريرها وأطلق نداء «قادمون يا نينوى»، وتابع: «ها أنا اليوم في الموصل الآن نقول قادمون يا حويجة ويا راوة وعانة والقائم وكل ارض مغتصبة».

ووجه رئيس الوقف السني ثلاث رسائل، أولها إلى «جميع القوات المقاتلة التي شاركت في التحرير»، مقدماً الشكر لكل من «قدم دمه وجهده في التحرير وخاصة الشهداء»، الذين وصفهم بـ»قناديل السماء». ولفت إلى أن هؤلاء «حرروا الموصل وسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة»، منوها إلى أن «الشعب العراقي كله وراء قواته المسلحة في تحرير بلاده».

والرسالة الثانية خصصها الهميم، إلى «الأهل في المناطق المحررة» حيث دعاهم إلى «عدم السماح مرة أخرى، أن يخطفنا الإرهاب ويدمر مدننا»، مشيراً إلى «اننا نزفنا دماً غاليا، وثمنا أغلى في كرامتنا».

وأضاف: «لا تبيعوا دينكم إلى داعش واخواتها واحذروا ابواب الفتنة، واشيعوا الحب والتسامح، وادعموا سيادة القانون والدولة».

اما الرسالة الثالثة، خص بها خطيب الجمعة في الموصل، «الشعب العراقي»، مؤكداً ان «لا خيار لنا إلا خيار الدولة القانونية التي تقوم على اساس المواطنة بلا إقصاء او تهميش».

وتابع: «لا خيار لنا سوى العراق المستقل سيد نفسه»، داعيا إلى «عدم السماح لأي أجنبي أن يدير معاركه على أرضنا لأننا كنا ادواتها وضحاياها». وتعد هذه الخطبة التي ألقيت في مسجد الحاج ذياب العراقي في الساحل الأيسر من الموصل بعد تحريرها من قبل القوات العراقية وطرد تنظيم «الدولة» منه.