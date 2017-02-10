﻿رغم برود الجبهات السورية أكبر فصائل درعا تعلن تشكيل «تحالف الجنوب»

أنطاكيا ـ «القدس العربي»: أعلنت كبرى التشكيلات العسكرية التابعة لـ «الجيش الحر»، والعاملة في كل من درعا والقنيطرة جنوب سوريا، عن تحالفها ضمن جسم عسكري موحد تحت مسمى «قوات الجنوب»، ليكون الأخير التحالف الثاني في المنطقة بعد تحالف «جيش الثورة».

ونشرت الفصائل المتحالفة شريطاً مصورا أعلنت خلاله اندماجها الذي جاء «تلبية لنداء الواجب الوطني حتى نكون على قدر المسؤولية التي أولانا إياها شعبنا السوري العظيم في مواجهة قوى الإجرام والاستبداد والظلام وإيمانا منا بأن تفرق الكلمة والصف هما سلاح أعدائنا في حربهم على ثورتنا المباركة وأملا منا بأن تكون خطوتنا هذه مقدمة لتكون نواة جيش منظم متكامل نعلن نحن الفصائل التالية العاملة في محافظتي درعا والقنيطرة عن تشكيل تحالف قوات الجنوب»، حسب البيان.

ووفقا للمصدر فإن الاندماج الجديد يضم كلا من «فرقة الحسم، لواء الكرامة، ألوية العمري، فرقة الحق، فرقة 18 آذار، فرقة أحرار نوى، فرقة صلاح الدين، الفرقة 46 مشاه»، وأوضح المتحدث خلال إعلان بيان الاندماج، إن «الجسم العسكري الجديد يسعى إلى توحيد الكلمة وتوحيد العمل العسكري والخطاب السياسي والموقف العملي تحت راية جامعة، كما يهدف إلى تجميع جهود الثوار وصقل مهاراتهم النظرية والعملية محملين بالوعي الوطني والروح المعنوية العالية من أجل متابعة مسار الثورة على الطريق الذي يطمح إليه الشعب».

وأكد البيان أن «هذا التحالف سيكون اللبنة الأولى على طريق الاندماج الكامل في ظل مؤسسة عسكرية منظمة ومتكاملة في المنطقة، لافتا إلى أن انبثاق «قوات الجنوب الغاية منه تصحيح مسار الثورة السورية، التي كان الجنوب السوري منطلقها وحضنها الاول والعمل على رد قوات النظام وقوات التطرف والإرهـاب».

كما أوضح التحالف عبر بيانه الذي حمل «رقم2» الهيكلية القيادية لتحالف «قوات الجنوب» حيث يتكون من المكتب الاستشاري العام برئاسة العميد عبد الله القرازعة، ويضم أيضا حقوقيين وسياسيين وعسكريين وإداريين ومهمته دراسة وصياغة جميع الملفات العسكرية والسياسية وتقديمها للمجلس العسكري لاتخاذ القرارات أصولاً، والمجلس العسكري للتحالف الجديد، يتكون من قادة الفصائل المندمجة وهم العقيد الركن زياد الحريري رئيس المجلس العسكري، والعقيد الركن الطيار إبراهيم الغوراني نائب رئيس المجلس للشؤون العسكرية، والعقيد الركن قاسم الحريري نائب رئيس المجلس لشؤون التنظيم والإدارة، والعقيد الركن محمد الدهني رئيس أركان المجلس العسكري.

إضافة إلى العقيد الركن يوسف مرعي الذي سيكون الناطق الرسمي باسم التشكيل الجديد، والنقيب جهاد القطاعنة قائد غرفة العمليات، وأبو محمود الأخطبوط الذي سيكون مسؤول التواصل والتنسيق وأمين سر المجلس. ودعا تحالف «قوات الجنوب» جميع التشكيلات الأخرى للانضمام والمشاركة في بناء هذه المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن الباب مفتوح لكل جهد وطني، حسب وصفه.