﻿إحباط عملية إرهابية «وشيكة التنفيذ» في جنوب فرنسا

باريس ـ «القدس العربي»: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الفرنسي، أمس ، اعتقال أربعة أشخاص في مدينة مونبيلييه، جنوب فرنسا، بينهم فتاة قاصر، تبلغ 16 سنة. وأوضحت السلطات الفرنسية أن «الخلية» كانت تحت المراقبة الأمنية، ويشتبه في تخطيطها لتنفيذ هجوم إرهابي وشيك على عدد من الأهداف داخل فرنسا.

وأوضح مصدر في الشرطة أن «المشتبه فيهم ثلاثة شبان، وفتاة تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاما، تم اعتقالهم بعد اقتنائهم مادة «الأسيتون» التي يمكن استخدامها في صنع عبوات ناسفة».

وأفادت السلطات الفرنسية أن الفتاة القاصر، وتدعى سارة، سجلت قبل يومين فيديو بايعت فيه تنظيم «الدولة». كما قامت قوات مكافحة الإرهاب برصد تحركاتها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن عبّرت عن رغبتها في التوجه إلى سوريا وفي ضرب مصالح فرنسية، بعد تنفيذ زوجها للعملية الإرهابية.

وحسب ما أوردته وسائل الإعلام الفرنسية، ومنها قناة «بي أف أم» الإخبارية ، فإن الشاب البالغ من العمر 21 عاما، ويدعى توما، وهو رفيق الفتاة القاصر سارة، كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية. إلا أنه كان ينتظر الزواج بسارة، بطريقة شرعية، قبل تنفيذه العملية الانتحارية، مما يمكنها من الفرار إلى سوريا قبيل ذلك. وكان من المقرر أن يتكلف بها تنظيم «الدولة» باعتبارها «أرملة شهيد».

أما بالنسبة للشابين الآخرين الموقوفين، أحدهما يدعى مالك ويبلغ من العمر34 سنة، وكان معروفاً لدى السلطات الفرنسية بفكره المتطرف، وقد لعب دور «الوصي» على سارة وتوما، وكان سيتولى مهمة ايجاد جواز سفر مزور للفتاة القاصر، وتسهيل عملية عبورها لسوريا.أما الشاب الرابع، ويبلغ من العمر 27 سنة، فلم يعرف بعد دوره بشكل واضح داخل «الخلية».

وكانت الشرطة ضبطت خلال عملية المداهمة والتفتيش لإحدى الشقق التي تعود للموقوفين، 71 غراما من مادة» تي ا تي بي» شديدة الانفجار. كما تم العثور في شقة الزوج «الانتحاري»على مختبر صغير يحوي مواد كيميائية، مثل «بيروكسيد الأسيتون»، بالإضافة إلى مادة «الأسيتون» و»ماء الأكسجين» وحُقن وقفازات واقية. وأكد وزير الداخلية برنو لورو، في بيان، أن «قوات الأمن أحبطت عملية إرهابية وشيكة التنفيذ، بعد أسبوعين من التحريات المعمقة لجهاز مكافحة الإرهاب». بدوره قال رئيس الحكومة برنار كازنوف «الخطر الإرهابي لا يزال مرتفعا جدا ضد بلادنا، وأعطيت التعليمات لتسخير كل الامكانيات المتوفرة لحماية أمن المواطنين». وجدد كازنوف دعوته دول الاتحاد الأوروبي لـ «تكثيف التنسيق الأمني بين مختلف دول الاتحاد، عبر إنشاء ملف أمني أوروبي موحد، يضم لائحة بأسماء الإرهابيين، حتى يسهل تعقبهم واعتقالهم».

يذكر أن فرنسا لا تزال تعيش تحت حالة الطوارئ منذ الاعتداءات الإرهابية في 2015 و2016. وكانت آخر هذه التهديدات ما حصل في الثالث من الشهر الجاري، بعدما هاجم شاب مصري في الـ29 من العمر، يحمل ساطورا، جنودا أمام متحف اللوفر في باريس وهو يهتف «الله أكبر».