﻿الرئيس التونسي يناقش مع محمود جبريل تطورات الملف الليبي

تونس – «القدس العربي»: استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صباح الجمعة، رئيس الحكومة الليبية السابق محمود جبريل، حيث بحث الجانبان تطورات الملف الليبي والمـبادرة التي تقودها تونس للمساعدة على إيجاد حلّ سـياسي يُعـجّل بإنـهاء الأزمة في ليـبيا.

وأكد بيان صادر عن الرئاس التونسية أن اللقاء تناول المبادرة التي تقودها تونس بالتعاون مع الجزائر ومصر لحل الأزمة الليبية، فضلا عن التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، حيث أكد قائد السبسي «حرص تونس على مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال تشجيعهم على الحوار ونبذ الخلافات وتقديم التنازلات لبناء الدولة الليبية».

فيما عبر محمود جبريل عن «تقديره البالغ للمبادرة التونسية لحلّ الأزمة الليبية مشيدا بجهود قائد السبسي وحرصه على إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة من خلال تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق حوار ليبي- ليبي شامل تشارك فيه مختلف مكونات المشهد الليبي (ويمكّن من ) تجاوز الأطراف الليبية لخلافاتها والتفرغ لبناء دولة ليبية تتسع للجميع».

وتسعى دول الجوار لإيجاد حل للأزمة الليبية المستمرة منذ ست سنوات، والتي تنعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في كل من تونس والجزائر ومصر.