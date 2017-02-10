﻿الداخلية المغربية تطلب من وزارة العدل التحقيق في الاتهامات الموجهة للدولة

الرباط – «القدس العربي» : من كل الجهات، هبت العواصف على حميد شباط، زعيم حزب الاستقلال، أعرق الأحزاب المغربية، عواصف فاتورة لمواقفه و«خروجه عن طاعة» من اعتقدوا أنه لعبة بيدهم في صراعهم مع حزب العدالة والتنمية، ذاي المرجعية الإسلامية، والفائز بانتخابات التشريعية التي جرت الخريف.

كانت الوعود لشباط، من مناهضي حزب العدالة والتنمية وزعيمه عبد الاله بن كيران، بمكانة مريحة بالمشهد السياسي والتشكيلة الحكومية، لكن شباط وهو يسمع الوعود في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، يسترجع وعودا مماثلة 2013، حين شن حربا على بن كيران وقرر سحب حزبه من الحكومة، على أمل سقوط الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة يكون حزب الاستقلال أحد أركانها في أجواء «انتكاسة» ما بعد الربيع العربي والانقلاب على التيارات الإسلامية. وأخرج شباط حزبه من حكومة بن كيران والحكومة لم تسقط وأجريت انتخابات محلية 2015 وتشريعية 2016، حقق فيهما حزب العدالة والتنمية فوزا ملفتا، وتراجع حزب الاستقلال، ومن وعده في 2013 تركه دون أن يوليه اهتماما، وبعد الانتخابات التشريعية تكررت الوعود من الجهات نفسها، على أمل محاصرة بن كيران وحرمانه من أغلبية لتشكيل الحكومة، إلا أن تجربة شباط السابقة واحتمال طريقة تلبيغه، أثارته وكشف ما يحاك وبدأت الضربات من يومها تنهال عليه والغضب منه يتصاعد، وانتظاره عند كل مفترق طرق وغلطة يرتكبها، والتي كان آخرها مقال نشره الموقع الالكتروني للحزب يوم الاربعاء الماضي يقول بمحاولات «الدولة العميقة» اغتيال شباط على غرار تصفية سياسيين آخرين.

اتهام باستهاف الحزب وزعينه

وجاء في المقال أن «الرأي العام الوطني يتابع ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي ينهجها بعض الأطراف من «الدولة العميقة» للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد».

وأضاف «لا أحد يمكنه أن يحتل موقع الدفاع عن حميد شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن المرء يعترف أن الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه في المغرب يجعل المغاربة يعتقدون أن الأساليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا. لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى «أساليب واد الشراط» كأسلوب مغربي / مغربي خالص للتخلص من السابحين عكس التيار».

واوضح أن «المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما؛ ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة «وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل».

ورغم إسراع شباط وحزبه إلى سحب المقال واعتباره خطأ غير مقصود فإن سعاد الزايدي، كريمة القيادي الاتحادي أحمد الزايدي، من حزب الاستقلال تقديم ما يملكه من دلائل على ادعاءات «تصفية» والدها وأصدرت عائلته بلاغا توجهت فيه إلى حزب الاستقلال «لمعرفة إلى أي شيء استند في الادعاءات التي وردت بالمقال المنشور وما إذا كان الحزب يتوفرعلى دلائل تؤكد تصفية والدي في وادي الشراط، حتى نطلع عليها ويطلع عليها القضاء».

وطلبت وزارة الداخلية رسميا من وزارة العدل فتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، وقالت مصادر وزارة العدل إن «وزارة الداخلية بعثت مراسلة لوزارة العدل تطلب من خلالها فتح تحقيق في الموضوع».

وأكدت مصادر الداخلية، خبر رفع شكاية لوزارة العدل والحريات، لمتابعة حزب الاستقلال في شخص أمينه العام، حميد شباط، بسبب مقال «واد الشراط» ويرتبط الوادي بالذاكرة المغربية بمحاولة اغتيال الزعيم المهدي بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث قامت بها المخابرات المغربية 1963 ووفاة غامضة لشخصيتين سياسيتين في خريف 2014، النائب الاشتراكي أحمد الزايدي ونائب رئيس الحكومة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد الله بها.

وقالت إن الوزارة تقدمت بشكاية لوزارة العدل والحريات، لفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة من قبل حزب الاستقلال لـ «الدولة العميقة» بالتورط في وفاة كل من أبيها والزايدي في واد الشراط. واعتبرت الوزارة أن ما جاء في المقال الذي نشر في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، اتهاما مباشرا لـ«الدولة»، مشيرا إلى أن وزارة الرميد شرعت في التحقيق في القضية بعد توصلها بالشكاية. وقال حميد شباط إن حزبه لم يتوصل رسمياً بأي إخبار بشأن الشكاية التي راجت وإنه لا علم له «رسميا» بأي تحقيق مفتوح في هذا الشأن واكدد أنه شخصياً لم يقرأ أي مقال في موقع حزبه، لأنه لا وقت له لقراءة مقالات الرأي، والتي تعبر عن وجهة نظر أصحابها. وأضاف أن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال يتم التعبير عنها ببيانات وتصريحات رسمية، وتكون صادرة عن مؤسسات الحزب المعروفة، أو الناطقين الرسميين باسم هذا الحزب.

وقال الناطق الرسمي باسم الاستقلال عادل بنحمزة إن حزبه لم ينتظر أي رد فعل رسمي تجاه المقال الذي نشر الأربعاء في الموقع الرسمي للحزب وبادر بنفسه إلى توضيح الأمر للرأي العام عن الخطأ الذي وقع فيه مسير الموقع، وأضاف «للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت.

وشدد بنحمزة على أن “التوضيح الذي نشره الحزب حسم أنه المقال الذي نشر لا يعبر عن وجهة نظره» وحسب علمه، المقال الذي أثار هذا الجدل، «كان تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقام المسؤول عن الموقع بإعادة نشرها دون الانتباه لما يمكن أن تجره من تأويلات».

ردود فعل

قال عبد العزيز أفتاتي القيادي المثير للجدل في حزب العدالة والتنمية، إن متابعة شباط وحزب الاستقلال لم يعد لها مبرر بعد أن قدم الحزب توضيحا سريعا حول المقال وبعدما خرج شباط لتوضيح الأمر في فيديو تداولته وسائل الإعلام «الموقع قام بتصريح رسمي مباشرة بعد نشر المقال، وانتبه الحزب إلى أنه تضمن بعض الأمور قد تكون موجبة للمتابعة، وقام بالتصحيح».

واعتبر أفتاتي أن إصرار الداخلية على متابعة شباط سيفتح أبوابا أخرى للتأويل، حيث أن متابعة الدولة لأشخاص وهيئات أمام المحاكم ليست سليمة، وخاصة حينما يصدر هؤلاء الأشخاص أو الهيئات بيانات توضيحية «الدولة عليها أن تهتم بأمور أكبر من هذا، لأنه لا وقت لديها لأجل هذه الأمور».

وتأتي متابعة وزارة الداخلية لحميد شباط وحزب الاستقلال متزامنة مع حملة «تشهير» بالذمة المالية لحميد شباط، الذي قام في خطوة غير مسبوقة، بالكشف عن حجم ثروته وثروة عائلته بالوثائق والأرقام. وقال شباط في فيديو نشر على الموقع الرسمي للحزب، إنه يملك 3 أرصدة بنكية، الأول في البنك الشعبي ورصيده 175463 درهما (17 ألف و500 دولار)، والثاني في البنك المغربي للتجارة الخارجية ويحتوي على 150749 درهما، أما الحساب الثالث لدى التجاري وفا بنك ورصيده 7700 درهم فقط، مما يعني مجموع المبلغ الذي يتوفر عليه شباط في البنك هو 333912 درهما. واعتبر مقربون من شباط أن نشر أكاذيب عن ثروته استهداف لـ»استقلالية القرار الحزبي»، وأن «هناك من يريد نهب البلاد لكي لا يستطيع أحد الكلام، وهناك من يريد مراكمة الثروة». وأكدوا أن مسلسل «طحن مو» لا يزال مستمرا في هذا البلد، لأن الأمر يتعلق بتخويف كل الاستقلاليين من الحديث ومعارضة القرارات التي تمس الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أن «سياسة ضرب الكلب يخاف مولاه، يتم توظيفها لاستهداف الحزب» وطالبوا بفتح تحقيق في نهب ثروات البلاد من الفوسفات والثروات البحرية والمناجم بدل استهداف «المناضلين». وقال الكاتب اليساري، محمد الناجي، تعليقا على ما تداولته منابر إعلامية حول ثروة الأمين العام لحزب الاستقلال إنه إذا كان شباط سيكون بداية لفضح ثروات المسؤولين فسنصفق لذلك. وأَضاف في تدوينة له على حسابه في موقع «فيسبوك»، أنه يجب فضح كل «المافيا» التي اغتنت على حساب الآخرين، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء من يقومون بدفع أموال طائلة في الانتخابات وهم كثر.

جزء من الصراع داخل الدولة

وقال الباحث عبد الصمد بلكبير إن مقاضاة الداخلية لشباط جزء من الصراع داخل الدولة، «المغرب في مخاض عسير جدا، القديم يتشبت بوجوده، ويلعب بجميع الوسائل للحفاظ على مصالحه، والجديد الذي لا رغبة له في إزالة القديم، وإنما في إصلاحه فقط، وتطبيق دستور 2011، هؤلاء لا تريدهم فرنسا، حتى وإن كانت أساليب الصراع في هذه المعركة قذرة».

وأضاف أنه ومنذ استقلال المغرب وحزب الاستقلال مستهدف، سواء بتشجيع تناقضاته الداخلية، أو من خلال تهميشه وحرمانه من ثمار الاستقلال، مضيفا «الحزب السري الفرنكفوني» كما يسميه (الزعيم اليساري المغربي محمد) اليازغي لازال يشتغل».

وأوضح بلكبير أن هناك توجها في العالم لإضعاف جميع الدول، وهو توجه رأسمالي متوحش، لكي تبقى عبارة عن أسواق تدخلها السلع والأفكار والتقاليد “هذا المخطط الذي يستهدف الدولة هو نفسه الذي يستهدف حزب الاستقلال». وأضاف أن العلمانية المتطرفة التي ترفض أي حضور للذاكرة والتراث والدين ترى أن حزب الاستقلال يحافظ على هذا، فحاولوا إضعافه عن طريق اختراقه، وشباط هو صنيعة هذا الحزب الفرنكفوني داخل حزب الاستقلال تحضيرا للقضاء عليه، لأنه بدون كاريزما وبدون ثقافة، قالوا إن هذا زعيم ضعيف يمكننا أن نضعف به الحزب، لكن الذي وقع هو “السحر انقلب على الساحر”، مشيرا لما وقع في اللقاء الذي أعقب الإعلان عن نتائج التشريعيات، والذي كتبت عنه وسائل الإعلام ووصفته بلقاء التحضير للانقلاب على بنكيران الذي أفسده شباط، بعدما وعدوه برئاسة مجلس النواب وأخلفوا، ليقرر بذلك «فضح اللعبة».

واعتبر بلكبير أن شباط قيادة نقابية يستطيع المناورة يوميا، لذلك استطاع في كل مرة الخروج من العديد من المآزق التي تم إدخاله فيها، “بقيت مسألة واحدة هي تصفيته، لذلك سبق هو الأحداث وأخبر الشعب المغربي بأنه إذا مات فسيكون مقتولا».