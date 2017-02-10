﻿مع تفشي المخدرات بين الشباب السوري… المعارضة في درعا تلاحق مروجيها

درعا- «القدس العربي»: في هول ما يعيشه الشعب السوري، من مأس وألام، قد يجنح البعض نحو المخدرات بأنواعها من حبوب وحشيش، لتكون بتقديرهم ما يذهب عنهم التفكير في الواقع المر الذي يعيشونه يوميا، مستغلين بذلك الوضع الأمني المتردي، الذي يهيئ البيئة الخصبة للإتجار بالمخدرات وسهولة جلبها، دون سلطة رقابية تباع وتشترى خصوصا لدى النظام وأجهزته الأمنية، وأخرى لدى المعارضة ذات قدرات محدودة تحاول من خلال الحد من انتشار هذه الظاهرة خصوصا على فئة الشباب التي تشكل عمود الحاضنة الشعبية لهم.

نزار شاب من درعا يقول في حديثه مع «القدس العربي»: إن اقبال بعض الشباب على المخدرات يأتي كنتيجة قد تبدو طبيعية للمعطيات والظروف التي يعيشها الشباب في درعا، من ندرة فرص العمل وانتشار البطالة والفقر ناهيك عن الظروف الأمنية وطبيعة الحرب التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات والتي كنا نحن الشباب وقودها».

ولم يغفل نزار «الدور الكبير لقوات النظام في الترويج لهذه المواد المخدرة وسهولة الإتجار بها لما تحققه لهم من أرباح خيالية تفوق ما يتقاضونه من رواتب أو اتاوات خلال وجودهم على الحواجز».

وتنفذ فصائل المعارضة حملة مداهمات في عدد من بلدات ومدن الريف الغربي في درعا، من بينها مدينة طفس. مؤخرا تمت ملاحقة بعض مروجي المخدرات الذين تم القبض عليهم حسب مصادر من «جيش الثورة» أحد الفصائل المعارضة الذي أشرف على عمليات المداهمة الأخيرة خلال الأيام الماضية.

وكانت المعارضة نجحت في القبض على كمية من المخدرات بحوزة بعض الأشخاص في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، وتنوعت بين حبوب كبنتاغون ومسكرات، وفق قيادي في قوات شباب السنة الذي فضل عدم ذكر اسمه وقال في حديثه لـ «القدس العربي»: لقد قامت الكتيبة الأمنية لدى قوات شباب السنة بإلقاء القبض على بعض مروجي المخدرات في مدينة بصرى الشام، ولقد صادرنا عددا من المواد المخدرة والمسكرة كالحشيش والبنتاغون، ولن نتوقف، حتى نقبض على جميع من يروج لهذه الأمور أو يتاجر بها ويهربها إلى مناطقنا.

وأكد القيادي»أن مصدر هذه المخدرات من مناطق سيطرة النظام، حيث تم تهريب هذه المواد عن طريق وضعها بالمواد الغذائية» موضحا «أن السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة هو الاستمرار في التحقيقات والمتابعة الأمنية الدقيقة، مع التشديد على الحواجز والتفتيش الدقيق خصوصا على تلك التي تربط مناطقنا بمناطق سيطرة النظام».

مساع جادة تبذلها فصائل المعارضة في درعا، للحد من وصول المخدرات للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، بحيث لا تتحول لبؤرة وورم سرطاني في المجتمع يصعب استئصاله لاحقاً، إلا أن إمكانيات المعارضة وسلطتها القضائية في المناطق التي تخضع لها قد تبدو غير كافية في ظل المساحة الجغرافية الكبيرة التي تقع على عاتقها ويتوجب عليها مراقبتها.

ويعتبر البعض أن القضاء على المخدرات ومروجيها ليس بالأمر المستحيل، وهو واجب على المعارضة بأن تتحمل مسؤوليتها بهذا الجانب، حيث أن الثورة ليست حرب عسكرية تحرر فيها مناطق جغرافية فقط، إنما جهد للنهوض بالمجتمع السوري وشبابه، حيث ان بات يجب ان يكثف أكثر لحماية طبقة الشباب من هذا الخطر المحدق.

ويأمل الأهالي في درعا، أن لا يقع أبناؤهم فريسة سهلة للمخدرات، متأملين بالدور الإيجابي الذي تقوم به فصائل المعارضة، والوعي الديني الذي ازداد في عهد الثورة السورية، والذي من الممكن أن يلعب دورا إيجابيا في توعية الشباب من خطر المخدرات وحرمتها على الفرد وما تعود به على المجتمع.