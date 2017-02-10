﻿«محكمة النقض» تنتقل لـ «أكاديمية الشرطة» من أجل مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي»: أرسلت محكمة النقض المصرية خطابا لوزارة الداخلية، بشأن موافقتها على نقل مقرها، إلى أكاديمية الشرطة، لنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي استمرت لمدة 18 يوما عام 2011.

وأرسل رئيس المحكمة المستشار مصطفى شفيق، خطاباً إلى مديرية أمن القاهرة بالموافقة على نقل مقر المحكمة إلى أكاديمية الشرطة، واحضار المتهم إلى هناك خلال جلسة 2 مارس/آذار المقبل.

وجاء نص الخطاب: «بمناسبة نظر الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل – المعروفة إعلاميا بقضيه القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك والمحدد لنظرها جلسه 2 مارس 2017 في مقر أكاديمية الشرطة، يرجى التفضل بالعلم واتخاذ اللازم نحو نقل المحكوم عليه إلى مقر الأكاديمية بتاريخ الجلسة المشار اليها».

وتعد هذه المرة الأولى، التي توافق محكمة النقض على الانتقال من مكانها، منذ نشأتها، عام 1931، حيث رفضت على مدار عام، طلبا لوزارة الداخلية، بهذا الشأن، واعتبر قضاة فيها آنذاك أن نقل المقر أمر غير متعارف عليه في تاريخها وربما يقع في شبهات عدم الدستورية.

وينص قانون السلطة القضائية على أن يكون مقر محكمة النقض، في القاهرة، وبالتالي لا يوجد مقر لها بخلاف الحالي في دار القضاء العالي.

وأمام رفض رئيس المحكمة السابق، كانت وزارة الداخلية تستمر في إرسال خطاباتها وتطلب ضرورة نقل المقر لدواع أمنية، لتعذر تأمين المتهم حال نقله للمحكمة بوسط القاهرة، ما أسفر عن تغيب مبارك عن حضور 4 جلسات، ما كان يدفع محكمة النقض إلى تأجيل الجلسة لعدم حضور المتهم، خاصة مع تمسكها بضرورة حضوره.

وقضت محكمة النقض بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، القاضي بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته.

ويتزامن قرار المحكمة بنقل مقرها، مع حلول ذكرى تنحي المتهم، عن حكم مصر في 11 فبراير/شباط 2011.

وقال حامد جبر، الخبير القانوني، والمحامي في النقض، وأحد قيادات حزب الكرامة، إن «نقل مقر المحكمة جائز قانونا، طالما أن المشرع لم يقيد شيئا».

وأضاف: «الأصل هو الإباحة والتوسع، وقانون السلطة القضائية نص على مكان محكمة النقض في القاهرة وسكت عن تحديد المكان ولذلك يجوز انعقادها داخل القاهرة في أي مكان تراه المحكمة».

وعن عدم حسم قضية القرن حتى الآن رغم مرور 6 سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير، قال جبر: «مبارك يحاكم بالقوانين التي صنعها في فترة حكمه، والثورة لم تنتج قوانينها، وبالتالي الكثير من القوانين الموجودة، تحصن الفساد وتحمي المجرمين».

وأضاف: «نرى الكثير من الجرائم التي ارتكبت قد انتهت إلى لا شيء ولم يحاكم أي من مرتكبيها، والعيب هنا ليس في القاضي الذي يحكم إنما العيب في نصوص القوانين التي تمت صياغتها لتخدم في النهاية أصحاب رأس المال».

وزاد: «طالما بقيت هذه القوانين استمرت الجرائم ونجا فاعلوها من العقاب لأن القاضي مقيد بنص ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف هذا النص».