﻿استدعاء 55 من المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر قضائية مصرية لـ«القدس العربي»، عن تسلم نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، ملف استدعاء 55 شخصاً من المدرجين على قوائم «الكيانات الإرهابية» بناءً على قرار صادر من محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، في الاتهامات الموجهه إليهم من نيابة أمن الدولة العليا بتمويل جماعة «الإخوان المسلمين».

وأكدت المصادر أنه تم إعلان الـ55 متهمًا بمواعيد الحضور، بينهم الدكتور على فتح الباب، عضو مجلس الشعب السابق و7 سيدات.

وأضافت أن المستدعين من مناطق «السيدة زينب، الدرب الأحمر، الخليفة، المعادي، مصر القديمة وحلوان». وحسب المصادر، من منطقة السيدة زينب تم استدعاء: «محمد مصطفى، مصطفى حسين، خالد مصطفى، عادل حامد، جودة محمود، بهاء الدين شكري».

ومن منطفة الدرب الأحمر، جمال عبد السلام. ومن الخليفة: استدعي كل من هبة محمد، محمد مسعود، مصطفى خالد، عبد الرحمن محمد، عبد الله محمد، عصام الدين حسن، عمر خالد، خالد عدلي، سارة طنطاوي، أماني سعد، جمال شعيب، محمود زينهم.

ومن منطقة المعادي: بهاء الدين يحيى، هاني مصطفى، محيي الدين طه، نادي رشدي، عمر عبد الله، هاني فتحي، محمد سعيد، محمود محمد، حسين محمد، سعيد سعد، شريف فتحي، ضياء محمد، عادل أحمد، السيد عباس، السيد إسماعيل، رامي فتحي، سحر أحمد، أسماء أحمد، كاميليا عبد البديع، حسين كامل أسامة رشدي».

ومن مصر القديمة: محمود إبراهيم، علاء السيد، سعد فتوح، حازم محمود، أحمد أشرف، جابر مصطفى

ومن حلوان، محمد احمد مصطفى، خالد شوقي، حسام حامد، سعيد مسعد، ناصر توفيق، نجوى أحمد، عبد الناصر سعيد، علي فتح الباب.

وقال المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، إن النيابة استدعت 34 شخصاً من المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية للتحقيق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، حكمت في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، بالعريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، بإدراج أسماء 1502 على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وجاء على رأس القائمة التي تسلمها المستشار نبيل صادق، النائب العام، لإعلان المحبوسين منهم في محبسهم، ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، كل من: «اللاعب السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال حسن مالك، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية الأسبق، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعائلته، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق وأبناؤهما، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد».